Настоящая жемчужина в Европе: город с инстаграммной бирюзовой рекой предлагает сказочный отдых

Пока большинство популярных локаций в Европе страдают от засилья туристов, на континенте остаются еще места, где можно отлично отдохнуть и при этом не толкаться на улице с другими отпускниками и не раздражать местных. Одно из таких мест находится в очень живописном уголке Балкан.

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Как пишет издание Travel Off Path, речь идет о Мостаре – сказочном городе в Боснии и Герцеговине. Здесь можно найти множество исторических памятников, насладиться прекрасной погодой и кристально чистой рекой. А еще вас приятно удивят здешние цены.

К примеру, именно в Мостаре расположен один из самых знаковых мостов в Европе. Он возвышается над потоком, вода в котором настолько бирюзовая, что кажется ненастоящей. Однако именно так выглядит река Неретва, протекающая через город.

В отличие от других популярных европейских туристических мест, Мостар часто не привлекает внимание путешественников. Особенно тех, кто впервые попадает в Европу. Хотя это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где можно обнаружить следы богатой средневековой и османской истории.

Реконструированный мост является точной копией переправы XVI века, разбомбленной во время войны. К нему прилегает мечеть Мехмеда-паши Коски с минаретом, от которой открывается захватывающий вид на город. По обеим сторонам моста извилистые мощеные улочки ведут к этническим базарам и тайным дворикам. Почти на каждом шагу вы встретите яркие кафе и закусочные.

Также в Мостаре можно прогуляться по более уединенному Кривому мосту. Здесь нет столь оживленного потока пешеходов. Стоит посетить и Дом Неретвы – символ боснийской борьбы, и Кайтаз – дом эпохи Османской империи, в котором прекрасно сохранилась старинная восточная мебель.

Помимо очевидной архитектурной ценности, Мостар невероятно приятно посещать в бархатный сезон. Днем температура здесь поднимается до 27 градусов, а ночью опускается до 15. Погода все еще теплая и солнечная, но уже не жаркая.

В целом Мостар является одним из самых доступных направлений в Европе осенью. Поселиться с шиком можно за 75 долларов в сутки. Ночь в четырехзвездочном отеле обойдется примерно в 50 долларов. А стоимость комнаты в хостеле может не превышать 15 долларов.

Госдепартамент США относит Боснию и Герцеговину к направлениям 2 уровня. Это значит, что здесь достаточно безопасно. Главная угроза для туристов в стране – это карманники. Однако американские туристы, уже посетившие город, говорят, что встретить такую неприятность почти нереально. Вместо этого вас скорее поприветствуют улыбающиеся местные жители, которые рады гостям.

Если хотите глубже узнать трагическую историю Боснии, прошедшую через немало войн, закажите экскурсию по Мостару. Вы увидите все шрамы, оставленные на его лице вооруженными конфликтами. Пешая экскурсия длится около 2 часов 30 минут. Она начинается от музея Хаммана дважды в день, в 9:30 и 18:00 и охватывает все основные достопримечательности. Вознаграждение гиду составляет от 10 до 50 долларов – фиксированной цены нет, вы можете заплатить по своему усмотрению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о туристическом европейском городе, где осенью почти не бывает дождей.

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