Настоящий 'город Рождества': куда поехать в Европе на праздники

Каждый год в декабре начинается праздничный сезон. Европейские города превращаются в настоящую зимнюю сказку. Для многих уже стало традицией проводить декабрьские выходные на рождественских ярмарках.

Видео дня

Тем не менее, нигде не воспринимают эту традицию так серьезно, как в Кельне. В прошлом году рождественские достопримечательности немецкого города привлекли более четырех миллионов туристов в период с 1 по 25 декабря. Эксперты рассказали, почему стоит посетить Кельн на Рождество.

Кельн расположен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Это четвертый по численности населения город страны после Берлина, Гамбурга и Мюнхена и третий самый большой по площади. Основан Кельн был в I в. н. е. как римская колония. Город известен своим культурным и архитектурным наследием, а также происходившими в городе событиями международного значения.

Город, который Conde Nast Traveler назвал одним из "лучших" в мире для посещения на Рождество, принял свою первую рождественскую ярмарку в далеком 1820 году.

Огромный рынок возле Кельнского собора может похвастаться высокой рождественской елкой и сценической программой с более чем 100 бесплатными событиями.

На ярмарке есть большой выбор тематических товаров – от сувениров ручной работы до органических кулинарных деликатесов. На площади размещено более 70 киосков, предлагающих праздничные атрибуты.

Расположенная рядом с рекой Рейн и городским Музеем шоколада, ярмарка также предлагает возможность посидеть и отведать горячий глинтвейн на деревянном трехмачтовом корабле.

Стоит прокатиться на смотровом колесе, с которого открывается вид на Кельн. В Старом городе посетители стоит посетить зимнюю сказку Heinzels, которая имеет тематические аллеи и презентации, а также каток на Heumarkt.

На Рудольфплаце праздничное настроение создаст Николаусдорф (поселение Святого Николая) с его уютными деревенскими улочками.

На Ноймаркте ежегодно обустраивают Рынок ангелов, включающий киоски, где продают в том числе различные деликатесы, в том числе устрицы и трюфели.

Внутренний дворик церкви Картейзер может похвастаться самой маленькой рождественской ярмаркой в городе, где можно насладиться горячим глинтвеном и разнообразным ассортиментом пищи от вечерней живой музыки от замечательных кельнских групп".

По всему городу будут проходить многие другие праздничные события и ярмарки, большинство из которых продлится до понедельника, 23 декабря.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о крупнейших рождественских ярмарках Европы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.