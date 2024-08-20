Настоящий осенний тренд: Дженнифер Лопес показалась в модных джинсах

Актрису и певицу Дженнифер Лопес можно смело назвать одной из самых больших фанаток джинсов. Она смело примеряет на себя все тренды и всегда знает, как их удачно обыграть.

Видео дня

Как пишет издание Who What Wear, недавно она продемонстрировала, как нужно этой осенью носить ультрамодные широкие джинсы. Звезда остановила свой выбор на мешковатой модели Gucci.

Речь идет о так называемых джинсах-бочках, которые являются одним из ключевых трендов года, если речь идет о брюках из денима. На первый взгляд они кажутся не очень комплиментарными к фигуре – мешковатыми и слишком объемными. Лопес на личном примере показывает, что это не так.

Звезда выбрала для себя удлиненную модель средней посадки, достаточно свободную в талии. Они даже кажутся несколько великоватыми для Лопес. Однако если правильно собрать образ, такие джинсы подчеркивают фигуру и визуально вытягивают силуэт.

Для выхода по делам в Нью-Йорке Лопес подобрала к своим любимым джинсам-бочкам приталенный двубортный блейзер серого цвета и белые кроссовки. При этом волосы она собрала в высокий пучок, что еще больше вытянуло сложный силуэт с мешковатыми брюками. Что было вполне уместно, учитывая длину блейзера. Выбранная звездой модель могла бы сломать пропорции, не будь этой небольшой, но эффектной детали.

Если вы хотите приобрести себе пару таких джинсов на осень, стилисты советуют обращать внимание на модели с высокой талией. Такие широкие джинсы идеально вписываются в современный тренд бохо-шик, который призывает передать атмосферу 70-х годов.

Ранее OBOZ.UA писал о джинсах Valentino за $19 тысяч, которые выбрала Блейк Лайвли, наделав шуму в сети.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.