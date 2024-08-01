Натали Портман появилась на Олимпиаде в трендовой обуви. Фото

Просмотр соревнований на Олимпийских играх – идеальный случай продемонстрировать стиль спортивного шика в одежде. И актриса Натали Портман справилась с этой задачей блестяще.

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Во вторник на трибунах можно было увидеть целую кучу американских знаменитостей. Все они прибыли в финале поддержать женскую команду США по спортивной гимнастике во главе с Симоной Байлз. OBOZ.UA рассказывает, как выделилась среди почетных болельщиков звезда "Леона" и "Черного лебедя".

Портман для похода на Олимпиаду выбрала желтый костюм из блейзера и юбки, декорированных акцентными пуговицами. Но настоящим хитом ее образа стали кеды на платформе – писк моды этого сезона.

Звезда остановила свой выбор на модели на шнурках Walk'n'Dior Platform с черным хлопковым парусиновым верхом и вышитым язычком. Похожие модели в этом сезоне можно найти у таких брендов как Gucci, Balenciaga и Alexander McQueen. Они эффектно совмещают комфорт спортивной обуви с возможностью визуально вытянуть силуэт за счет массивной подошвы.

Модные критики отметили, что образ Портман – живое воплощение того, какими универсальными могут быть кеды и кроссовки на платформе. Они впишутся и в повседневный, и в более официальный образ. Такие модели сейчас набирают популярность, становясь основным элементом как уличного стиля, так и высокой моды, доказывая, что иногда лучшими тенденциями являются те, которые сочетают в себе оптимальные решения из обоих миров.

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