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Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

Анна Онищенко
NewsLife
4 минуты
1,7 т.
Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

Отпуск всей семьей – это отличный способ провести время вместе с самыми близкими людьми. Но такие путешествия еще и позволяют открыть для себя новые места, культуры и приключения.

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Европа предлагает развлечения для путешественников всех возрастов и интересов. Чтобы помочь вам лучше спланировать отдых, US News составил рейтинг лучших направлений.

1. Лондон, Англия

Как сказал английский писатель Сэмюэл Джонсон: "Вы не найдете ни одного человека, хотя бы интеллектуального, желающего покинуть Лондон". Здесь есть все, что только может пожелать как взрослый человек, так и ребенок.

Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

Лондон, которому два тысячелетия предлагает все: от исторических достопримечательностей, таких как Лондонский Тауэр, до авангардных музеев, таких как Тейт Модерн. Театральные представления, старинные чайные традиции, современные кафе – все это создает неповторимую атмосферу этого города.

2. Дубровник, Хорватия

Дубровник вдохновляюет своей средневековой архитектурой и невероятными видами. Окруженный роскошными каменными стенами, этот маленький город на побережье Далмации сохранил свою богатую историю и культуру.

Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

Дубровник также привлекает фанатов "Игры престолов" своей атмосферой и крепостями, а также всех, кто ценит местную фантастическую кухню и теплые воды Адриатического моря.

3. Париж, Франция

Город ежегодно привлекает миллионы посетителей своей незабываемой атмосферой. Известные музеи, величественные церкви и архитектурные шедевры создают уникальную атмосферу.

Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

Река Сена, мощеные дорожки и величественные мосты – это часть неповторимого Парижа. Посетите музей д'Орсе, совершите покупки на Елисейских полях, полюбуйтесь видом с Эйфелевой башни или запланируйте однодневную поездку в Версальский дворец.

4. Флоренция, Италия

Спрятанный среди тосканских холмов этот город не оставит ни одного путешественника равнодушным. Флоренция – город эпохи Возрождения, вдохновившей таких художников, как Микеланджело и Брунеллески.

Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

Город известен своими закатами, итальянской кухней и романтическим шармом. Посетите лучшие экскурсии по Флоренции и насладитесь красотой этого исторического места.

5. Прага, Чехия

Этот город объединяет богатую историю и современный шарм. Основанная в 870 году, Прага выдержала многочисленные испытания, вторжения, пожары и наводнения и сегодня является местом, где легко погрузиться в ее атмосферу, посещая древние церкви, узкие улочки и потрясающие замки.

Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

Город также привлекает туристов своими очаровательными видами и доступными ценами. Посетите Карлов мост, Пражский Град и наслаждайтесь очарованием этого сказочного места.

6. Афины, Греция

Немногие города могут конкурировать с Афинами, когда речь идет об исторической важности. Старая столица Греции переполнена достопримечательностями, которые стоит посетить.

Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

Акрополь, булыжные улицы, местные рынки и кафе – все это создает уникальную атмосферу Афин. Почувствуйте настоящее греческое гостеприимство и насладитесь красотой этого города.

7. Барселона, Испания

Барселона – город, объединяющий историю и современность. От живописных троп красочного парка Гуэль до романтических узких переулков Барри Готик, этот город привлекает своими архитектурными шедеврами, культурными достопримечательностями и разнообразием.

Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

Большинство активности сосредоточено вокруг Ciutat Vella. Посетите шедевры Антонио Гауди, такие как Casa Milа, Casa Batllо и La Sagrada Familia, наслаждайтесь местной кухней и исследуйте все уголки исторического центра.

8. Рим, Италия

Рим, город семи холмов, поражает своей историей, уходящей в эпохи Октавиана, Юлия Цезаря, Адриана, и магической атмосферой.

Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

От Колизея до Ватикана, от площади Навона до Пантеона – каждый шаг в Риме открывает новые исторические и культурные жемчужины. Посетите многочисленные музеи, отведайте итальянскую кухню и наслаждайтесь современной жизнью этого города.

9. Стокгольм, Швеция

Стокгольм – один из самых привлекательных городов Скандинавии, расположенный на архипелаге, состоящем из примерно 30 000 островов.

Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

От Гамла Стана 13 века до острова Юргорден город поражает своей архитектурой, культурой и природой. Уникальность города связана с его грандиозной топографией и климатом. Посетите Стокгольм летом для того, чтобы насладиться почти 24-часовым световым днем или зимой, чтобы прокатиться на катках на замерзших реках.

10. Вена, Австрия

Вена – город с богатой историей и культурой. Узкие улочки, барочные дворцы и музыка Моцарта создают неповторимую атмосферу.

Названы 10 лучших городов Европы для семейного отдыха

Посетите независимые книжные магазины, насладитесь аттракционами для молодежи, зоопарком и откройте для себя все, что может предложить этот город.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об идеальных городах Европы для путешествий в одиночестве.

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