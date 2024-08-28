Названы 10 самых дешевых мест для отдыха в сентябре 2024 года
Пусть летние отпуска подходят к концу, впереди еще бархатный сезон и его тоже можно провести весело. Лучше выбрать для этого места, где постоянно тепло и солнечно, а еще недорого.
Издание Express опубликовало результаты исследования компании Sambla, изучившей 50 наиболее посещаемых стран на основе показателей въездного туризма. Эксперты собрали данные об их столицах или популярных туристических городах, и проанализировали количество солнечных дней в сентябре и уровень цен, чтобы определить 10 лучших направлений.
10. Братислава (Словакия)
Среднее количество солнечных часов в день – 6,9
Средняя цена за гостиницу (на пару) – 5000 грн
Ужин в ресторане (на пару) – 2000 грн
Средние чаевые в ресторане – 10%
Средняя стоимость кружки пива – 105 грн
Итого (из 10) – 7,6
9. Бангкок (Таиланд)
Среднее количество солнечных часов в день – 5,2
Средняя цена за гостиницу (на пару) – 3000 грн
Ужин в ресторане (на пару) – 1000 грн
Средние чаевые в ресторане – 0%
Средняя стоимость кружки пива – 100 грн
Итого (из 10) – 7.7
8. Пафос (Кипр)
Среднее количество солнечных часов в день – 11
Средняя цена за гостиницу (на пару) – 4400 грн
Ужин в ресторане (на пару) – 2700 грн
Средние чаевые в ресторане – 10%
Средняя стоимость кружки пива – 140 грн
Итого (из 10) – 7.8
7. Дели (Индия)
Среднее количество солнечных часов в день – 7,3
Средняя цена за гостиницу (на пару) – 2600 грн
Ужин в ресторане (на пару) – 900 грн
Средние чаевые в ресторане – 9%
Средняя стоимость кружки пива – 80 грн
Итого (из 10) – 7.8
6. Стамбул (Турция)
Среднее количество солнечных часов в день – 8,1
Средняя цена за гостиницу (на пару) – 4600 грн
Ужин в ресторане (на пару) – 1500 грн
Средние чаевые в ресторане – 10%
Средняя стоимость кружки пива – 140 грн
Итого (из 10) – 7.8
5. Тирана (Албания)
Среднее количество солнечных часов в день – 8,8
Средняя цена за гостиницу (на пару) – 3200 грн
Ужин в ресторане (на пару) – 2200 грн
Средние чаевые в ресторане – 10%
Средняя стоимость кружки пива – 110 грн
Итого (из 10) - 7,8
4. София (Болгария)
Среднее количество солнечных часов в день – 8,8
Средняя цена за гостиницу (на пару) – 3200 грн
Ужин в ресторане (на пару) – 1400 грн
Средние чаевые в ресторане – 10%
Средняя стоимость кружки пива – 90 грн
Итого (из 10) - 7,9
3. Куала-Лумпур (Малайзия)
Среднее количество солнечных часов в день – 8
Средняя цена за гостиницу (на пару) – 2600 грн
Ужин в ресторане (на пару) – 800 грн
Средние чаевые в ресторане – 0%
Средняя стоимость кружки пива – 150 грн
Итого (из 10) - 8,2
2. Каир (Египет)
Среднее количество солнечных часов в день – 10,6
Средняя цена за гостиницу (на пару) – 2600 грн
Ужин в ресторане (на пару) – 1100 рн
Средние чаевые в ресторане – 10%
Средняя стоимость кружки пива – 110 грн
Итого (из 10) - 8.2
1. Пекин (Китай)
Среднее количество солнечных часов в день – 7,7
Средняя цена за гостиницу (на пару) – 4700 грн
Ужин в ресторане (на пару) – 1300 грн
Средние чаевые в ресторане – 0%
Средняя стоимость кружки пива – 60 грн
Итого (из 10) – 8.3
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