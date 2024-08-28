Названы 10 самых дешевых мест для отдыха в сентябре 2024 года

Пусть летние отпуска подходят к концу, впереди еще бархатный сезон и его тоже можно провести весело. Лучше выбрать для этого места, где постоянно тепло и солнечно, а еще недорого.

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Издание Express опубликовало результаты исследования компании Sambla, изучившей 50 наиболее посещаемых стран на основе показателей въездного туризма. Эксперты собрали данные об их столицах или популярных туристических городах, и проанализировали количество солнечных дней в сентябре и уровень цен, чтобы определить 10 лучших направлений.

10. Братислава (Словакия)

Среднее количество солнечных часов в день – 6,9

Средняя цена за гостиницу (на пару) – 5000 грн

Ужин в ресторане (на пару) – 2000 грн

Средние чаевые в ресторане – 10%

Средняя стоимость кружки пива – 105 грн

Итого (из 10) – 7,6

9. Бангкок (Таиланд)

Среднее количество солнечных часов в день – 5,2

Средняя цена за гостиницу (на пару) – 3000 грн

Ужин в ресторане (на пару) – 1000 грн

Средние чаевые в ресторане – 0%

Средняя стоимость кружки пива – 100 грн

Итого (из 10) – 7.7

8. Пафос (Кипр)

Среднее количество солнечных часов в день – 11

Средняя цена за гостиницу (на пару) – 4400 грн

Ужин в ресторане (на пару) – 2700 грн

Средние чаевые в ресторане – 10%

Средняя стоимость кружки пива – 140 грн

Итого (из 10) – 7.8

7. Дели (Индия)

Среднее количество солнечных часов в день – 7,3

Средняя цена за гостиницу (на пару) – 2600 грн

Ужин в ресторане (на пару) – 900 грн

Средние чаевые в ресторане – 9%

Средняя стоимость кружки пива – 80 грн

Итого (из 10) – 7.8

6. Стамбул (Турция)

Среднее количество солнечных часов в день – 8,1

Средняя цена за гостиницу (на пару) – 4600 грн

Ужин в ресторане (на пару) – 1500 грн

Средние чаевые в ресторане – 10%

Средняя стоимость кружки пива – 140 грн

Итого (из 10) – 7.8

5. Тирана (Албания)

Среднее количество солнечных часов в день – 8,8

Средняя цена за гостиницу (на пару) – 3200 грн

Ужин в ресторане (на пару) – 2200 грн

Средние чаевые в ресторане – 10%

Средняя стоимость кружки пива – 110 грн

Итого (из 10) - 7,8

4. София (Болгария)

Среднее количество солнечных часов в день – 8,8

Средняя цена за гостиницу (на пару) – 3200 грн

Ужин в ресторане (на пару) – 1400 грн

Средние чаевые в ресторане – 10%

Средняя стоимость кружки пива – 90 грн

Итого (из 10) - 7,9

3. Куала-Лумпур (Малайзия)

Среднее количество солнечных часов в день – 8

Средняя цена за гостиницу (на пару) – 2600 грн

Ужин в ресторане (на пару) – 800 грн

Средние чаевые в ресторане – 0%

Средняя стоимость кружки пива – 150 грн

Итого (из 10) - 8,2

2. Каир (Египет)

Среднее количество солнечных часов в день – 10,6

Средняя цена за гостиницу (на пару) – 2600 грн

Ужин в ресторане (на пару) – 1100 рн

Средние чаевые в ресторане – 10%

Средняя стоимость кружки пива – 110 грн

Итого (из 10) - 8.2

1. Пекин (Китай)

Среднее количество солнечных часов в день – 7,7

Средняя цена за гостиницу (на пару) – 4700 грн

Ужин в ресторане (на пару) – 1300 грн

Средние чаевые в ресторане – 0%

Средняя стоимость кружки пива – 60 грн

Итого (из 10) – 8.3

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