Названы идеальные места в самолете для пассажиров с детьми

Путешествия с детьми – это всегда испытание. Маленькому туристу нужно обеспечить надлежащий уровень комфорта и развлечений, и не последнюю роль в этом играет выбор места в самолете.

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Определить самое удачное место на борту самолета для путешествия с детьми попыталось издание Travel+Leisure. Ссылаясь на выводы исследования компании AirAdvisor, журналисты назвали лучшим местом для полета с детьми сиденья у перегородки. Бортпроводники, к которым обратилось издание, тоже подтвердили это предположение. Особенно удачным такой выбор будет для пассажиров, путешествующих с младенцами. В дополнение к большему пространству перед сидением здесь родители получают возможность закрепить люльку, в которую можно положить малыша.

Однако, имейте в виду, что не во всех самолетах есть возможность установить люльку. К тому же возле перегородки у вас не будет возможности положить вещи под сиденье впереди, а значит, и может не оказаться легкого доступа к таким вещам, как игрушки, сумки с подгузниками и т.д. Поэтому этот нюанс лучше заранее уточнять у перевозчика.

Еще одно неудобство, которое может возникнуть на этих местах – это зафиксированные подлокотники. Они могут осложнить посадку и высадку с маленькими детьми, которым бывает непросто справиться с таким препятствием. Учитывайте этот момент тоже. Однако с младенцами, которых носят на руках, проблем из-за подлокотников возникать не должно.

Если вы путешествуете семьей и точно знаете, что займете целый ряд сидений в салоне, тогда ребенка лучше посадить у окна. Тогда малыш получит дополнительное развлечение в виде иллюминатора. Если же вы не занимаете весь ряд и знаете, что ваш ребенок беспокоен или вам с ним нужно будет часто вставать, тогда лучше выбирать место в проходе.

Для тех, кто находится в режиме приучения малыша к горшку, сидеть рядом с туалетом тоже будет хорошей идеей. Это же касается детей в подгузниках. Кстати, в самолетах есть пеленальные столики. И бортпроводники призывают пользоваться ими по необходимости, а не переодевать детей на местах.

Если ваш ребенок уже самостоятельно смотрит видео или читает, тогда его лучше отсадить подальше от туалета, чтобы пассажиры в очереди не мешали процессу. В таком случае выбирайте сиденье подальше от туалетной комнаты. Так же следует поступать, если ребенку нужно будет поспать во время рейса.

Еще один нюанс, который важно помнить при выборе мест, – детям до 15 лет запрещено сидеть в рядах у выходов. Даже если вы забронируете такое место, вас заставят пересесть. И не факт, что вас с ребёнком пересадят вместе.

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