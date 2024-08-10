Названы самые бюджетные iPhone, на которые стоит потратить деньги в 2024 году

Новый iPhone последней модели – довольно дорогое удовольствие, даже поклонники бренда спорят, оправдана ли его цена. Однако, если взять более старую версию смартфона Apple, можно получить большинство его преимуществ за более скромные деньги.

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Издание IGN собрало список моделей iPhone, которые по состоянию на 2024 год сохраняют вполне приличные характеристики. И при этом стоят адекватных денег

iPhone SE – лучший дешевый iPhone

iPhone SE вышел в 2022 году, но он все еще остается идеальным устройством для тех, кто хочет воспользоваться качеством Apple. Да, придется смириться с несколько устаревшим дизайном с толстыми рамками, кнопкой Touch ID Home и тусклым IPS-дисплеем. Однако компактная конструкция делает телефон идеально удобным, а навигация одной рукой – максимально юзабельным.

Внутри устройства вы найдете чип Apple A15 Bionic с его шестиядерным центральным процессором, четырехъядерным графическим процессором и 16-ядерным нейронным двигателем, это тот же чип, что и у iPhone 13. Это означает высокую производительность для выполнения практически любой задачи. Он даже способен выполнять роль игрового смартфона, но все же учитывайте тусклый экран и медленное время отклика пикселей.

iPhone 14 – лучшие камеры на доступной модели

С момента выхода iPhone 14 прошло уже почти 2 года, но это все еще очень мощная модель. Телефон имеет первоначальный объем памяти 128 ГБ и работает на невероятном чипе Apple A15. Благодаря этому комплекту с 6-ядерным процессором и 5-ядерным графическим процессором нет ни одной программы, с которой бы он ни справился. И iPhone 14 все еще можно приобрести новым и подключить его к Apple Care+. Отдельная приятная особенность – одни из самых продвинутых камер Apple, которые делают отличные снимки.

iPhone 13 Mini – лучший компактный дешевый iPhone

Вам удобно использовать небольшой по габаритам смартфон? Тогда iPhone 13 от Apple полностью покроет ваши потребности. Он оснащен чипом Apple A15 Bionic, 128 ГБ памяти, а также 12-мегапиксельной и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой для идеальных фотоснимков. При этом диагональ экрана этого смартфона составляет всего 5,4 дюйма.

iPhone 12 – лучший бюджетный iPhone

В наши дни iPhone 12 может быть трудно купить новым, но установленный на нем чип A14 Bionic обеспечивает существенно более низкую стоимость, хотя при этом все еще имеет приличную мощность. Фактически, примерно все в этом телефоне почти так же хорошо, как и у более новых моделей. Он имеет 6,1-дюймовый дисплей Liquid Retina HD, а также 12-мегапиксельную широкоугольную и сверхшироугольную камеры. Даже смартфон, бывший в употреблении, все еще будет эффективным в использовании.

iPhone 11 – лучший сверхдешевый iPhone

Если доступ к сетям 5G для вас не имеет решающего значения, вас вполне может удовлетворить iPhone 11. Менее чем за 300 долларов вы получите телефон со все еще очень производительным процессором A13 Bionic и фантастическим с виду 6,1-дюймовым дисплеем Liquid Retina HD. Вы также получаете две 12-мегапиксельные камеры (широкоугольную и сверхширокоугольную), способные записывать видео 4K 60 кадров в секунду. Округлый дизайн может показаться немного устаревшим, но он достаточно эргономичен – такой корпус удобно лежит в руке.

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