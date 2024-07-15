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Названы самые мощные авто в мире: топ-10

Анна Онищенко
NewsLife
4 минуты
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Названы самые мощные авто в мире: топ-10

Автомобильная индустрия всегда была полем для соревнований между производителями, стремящимися создать самые быстрые, мощные и эффективные машины. В результате мы получили невероятные модели, способные демонстрировать удивительную производительность.

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Сегодня на рынке можно найти мощные транспортные средства как с электрическими двигателями, так и с двигателями внутреннего сгорания. О тех из них, которые предлагают невероятно большое количество лошадиных сил, рассказал Мotor1.com.

10. Czinger 21C VMax

Названы самые мощные авто в мире: топ-10

Возможно, вы не сразу узнаете бренд Czinger, но у этого калифорнийского производителя суперкаров есть одна из самых мощных машин на планете. 21C VMax является продолжением оригинального 21C, дебютировавшего в 2021 году. Модель имеет более мощный 2,88-литровый двигатель V-8 с двойным турбонаддувом, развивающий до 1350 лошадиных сил.

9. SSC Tuatara

Названы самые мощные авто в мире: топ-10

SSC Tuatara побил свой рекорд скорости, достигнув 475 км в час в мае прошлого года. Редкий гиперкар имеет двойной турбонаддув V-8, обеспечивающий 1350 лошадиных сил на топливе с октановым числом 91 или до 1750 лошадиных сил на этаноле.

8. Koenigsegg CC850

Названы самые мощные авто в мире: топ-10

Koenigsegg CC850 имеет такой дизайн, чтобы выглядеть как CC8S, первая модель бренда. Поэтому то, что он обеспечивает безумные 1385 лошадиных сил из своего 5,0-литрового V-8 с двойным турбонаддувом, может сначала сбить с толку.

7. Bugatti Tourbillon

Названы самые мощные авто в мире: топ-10

В ближайшее время Bugatti перейдет на полностью электрические трансмиссии. Tourbillon с его гибридной трансмиссией, построенной вокруг безнаддувного двигателя V-16, может обеспечить 986 лошадиных сил. А если добавить два электродвигателя на передней оси и один, приводящий в движение задние колеса, и вы получите 1775 лошадиных сил.

6. Rimac Nevera

Названы самые мощные авто в мире: топ-10

Rimac явно знает, как выжать всю мощность из электрических двигателей. Суперкар Nevera EV может похвастаться общей мощностью 1813 лошадиных сил, чего достаточно, чтобы разгоняться почти до 100 км в час за заявленные 1,85 секунды.

5. Hennessey Venom F5

Названы самые мощные авто в мире: топ-10

В любой версии этого авто вы получите гиперкар с двойным турбонаддувом 6,6-литровым двигателем V-8 мощностью 1817 лошадиных сил. Однако стоит заметить, что Venom F5 быстро распродали, так что приобрести его сейчас стоит постараться.

4. Pininfarina Battista

Названы самые мощные авто в мире: топ-10

Pininfarina Battista – стройный итальянский аналог Rimac Nevera. Он также имеет немного больше мощности, чем его хорватский двоюродный брат, обеспечивая 1900 лошадиных сил.

3. Lotus Evija

Названы самые мощные авто в мире: топ-10

Lotus, принадлежащий сейчас китайскому автомобильному гиганту Geely, сосредотачивается на высокопроизводительных электромобилях. К примеру, суперкар Evija обеспечивает почти 2000 лошадиных сил.

2. Aspark Owl

Названы самые мощные авто в мире: топ-10

Если вы никогда не слышали об Aspark Owl, теперь вы точно не сможете забыть об автомобиле, который предлагает 1984 лошадиные силы и может разогнаться до 100 км в час за 1,72 секунды. Этот японский гиперкар дебютировал в серийной форме в 2020 году, но вы все еще можете купить его сегодня, если у вас лишние 3,1 миллиона долларов.

1. Koenigsegg Gemera

Названы самые мощные авто в мире: топ-10

Koenigsegg завершает список самых мощных автомобилей в 2024 году. Gemera – это четырехместный суперкар, объединяющий 5,0-литровый V-8 с двойным турбонаддувом и сложную электрическую трансмиссию, чтобы предложить автовладельцам потрясающие 2300 лошадиные силы.

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