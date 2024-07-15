Названы самые мощные авто в мире: топ-10

Автомобильная индустрия всегда была полем для соревнований между производителями, стремящимися создать самые быстрые, мощные и эффективные машины. В результате мы получили невероятные модели, способные демонстрировать удивительную производительность.

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Сегодня на рынке можно найти мощные транспортные средства как с электрическими двигателями, так и с двигателями внутреннего сгорания. О тех из них, которые предлагают невероятно большое количество лошадиных сил, рассказал Мotor1.com.

10. Czinger 21C VMax

Возможно, вы не сразу узнаете бренд Czinger, но у этого калифорнийского производителя суперкаров есть одна из самых мощных машин на планете. 21C VMax является продолжением оригинального 21C, дебютировавшего в 2021 году. Модель имеет более мощный 2,88-литровый двигатель V-8 с двойным турбонаддувом, развивающий до 1350 лошадиных сил.

9. SSC Tuatara

SSC Tuatara побил свой рекорд скорости, достигнув 475 км в час в мае прошлого года. Редкий гиперкар имеет двойной турбонаддув V-8, обеспечивающий 1350 лошадиных сил на топливе с октановым числом 91 или до 1750 лошадиных сил на этаноле.

8. Koenigsegg CC850

Koenigsegg CC850 имеет такой дизайн, чтобы выглядеть как CC8S, первая модель бренда. Поэтому то, что он обеспечивает безумные 1385 лошадиных сил из своего 5,0-литрового V-8 с двойным турбонаддувом, может сначала сбить с толку.

7. Bugatti Tourbillon

В ближайшее время Bugatti перейдет на полностью электрические трансмиссии. Tourbillon с его гибридной трансмиссией, построенной вокруг безнаддувного двигателя V-16, может обеспечить 986 лошадиных сил. А если добавить два электродвигателя на передней оси и один, приводящий в движение задние колеса, и вы получите 1775 лошадиных сил.

6. Rimac Nevera

Rimac явно знает, как выжать всю мощность из электрических двигателей. Суперкар Nevera EV может похвастаться общей мощностью 1813 лошадиных сил, чего достаточно, чтобы разгоняться почти до 100 км в час за заявленные 1,85 секунды.

5. Hennessey Venom F5

В любой версии этого авто вы получите гиперкар с двойным турбонаддувом 6,6-литровым двигателем V-8 мощностью 1817 лошадиных сил. Однако стоит заметить, что Venom F5 быстро распродали, так что приобрести его сейчас стоит постараться.

4. Pininfarina Battista

Pininfarina Battista – стройный итальянский аналог Rimac Nevera. Он также имеет немного больше мощности, чем его хорватский двоюродный брат, обеспечивая 1900 лошадиных сил.

3. Lotus Evija

Lotus, принадлежащий сейчас китайскому автомобильному гиганту Geely, сосредотачивается на высокопроизводительных электромобилях. К примеру, суперкар Evija обеспечивает почти 2000 лошадиных сил.

2. Aspark Owl

Если вы никогда не слышали об Aspark Owl, теперь вы точно не сможете забыть об автомобиле, который предлагает 1984 лошадиные силы и может разогнаться до 100 км в час за 1,72 секунды. Этот японский гиперкар дебютировал в серийной форме в 2020 году, но вы все еще можете купить его сегодня, если у вас лишние 3,1 миллиона долларов.

1. Koenigsegg Gemera

Koenigsegg завершает список самых мощных автомобилей в 2024 году. Gemera – это четырехместный суперкар, объединяющий 5,0-литровый V-8 с двойным турбонаддувом и сложную электрическую трансмиссию, чтобы предложить автовладельцам потрясающие 2300 лошадиные силы.

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