Названы самые надежные марки б/у автомобилей: кто в топ-10

Многие покупатели пропускают лоты новых автомобилей и сосредотачивают все свое внимание на вторичном рынке. Покупка подержанного авто в некоторой степени похожа на лотерею.

Видео дня

Впервые Consumer Reports расширил свои онлайн-рейтинги автомобилей и рекомендации, включая подержанные пикапы, седаны и внедорожники. Эксперты обнародовали топ-10 подержанных авто, которые обычно нуждаются в минимальных вложениях и смогут прослужить долгие годы.

Учитывая цену на новый автомобиль, неудивительно, что многие покупатели обращаются к рынку подержанных автомобилей.

Согласно опросу Consumer Reports, 40% американцев, искавших автомобиль в прошлом году, рассматривали только подержанные транспортные средства. 31% покупателей рассматривали только новые автомобили, и 24% не могли окончательно определиться.

Анализ Consumer Reports определил топ автомобилей на основе надежности моделей от 5 до 10 лет.

Lexus

Toyota

Мазда

Acura

Honda

Buick

BMW

Subaru

Nissan

Mercedes-Benz

По словам Алекса Книжека, заместителя директора в Consumer Reports, в опросах водители сообщали о меньших проблемах с такими брендами, как Lexus, Toyota и Mazda. Он сказал, что эти бренды также известны более скромными редизайнами и больше склоняются к высокой надежности.

Книжек подчеркнул: если бренд стоит ниже в списке, не значит, что каждый автомобиль этого бренда ненадежен.

"Chevrolet является хорошим примером. В общем, Chevrolet занимает середину ряда. Если вы посмотрите на отдельные транспортные средства, модели Chevrolet Equinox 2018 или 2019 года действительно имеет надежность выше среднего", – пояснил эксперт.

Автомеханик Джефф Ландрум из сервисного центра Рона в Ковингтоне, штат Кентукки, говорит, что он большой поклонник Toyota за их надежность.

"Toyota представила очень всесторонний график технического обслуживания, которого вы должны придерживаться, чтобы этот автомобиль мог проехать и 500 тысяч км. Запчасти легкодоступны. Цены не завышены", – рассказал Ландрум.

Примером является Toyota Camry 2012 выпуска.

Consumer Reports также опубликовал список популярнейших моделей в определенных категориях и ценовых диапазонах. Например, Consumer Reports рекомендует Chevrolet Cruze 2017 как лучший малый седан до 10 000 долларов, тогда как Hyundai Elantra 2019 является лучшим малым седаном до 15 000 долларов. Kia Sportage 2021 попал в рейтинг как лучший малый внедорожник ценой до 20 000 долларов.

Трио Toyota вошли в список подержанных автомобилей CR:

гибридный внедорожник до $20 000: 2018 Toyota RAV4 Hybrid;

маленький гибридный седан до $20 000: 2021 Toyota Corolla Hybrid;

пикап до $20 000: Toyota Tacoma 2015 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что новый бюджетный кроссовер Toyota получил удивительно низкую цену.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.