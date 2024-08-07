Названы самые опасные страны ЕС для туристов на автомобилях

Автомобильный туризм в ЕС – очень распространенное явление. Это быстрая, комфортная и сравнительно недорогая альтернатива. Казалось бы, в Европе идеальные дороги, так что волноваться не стоит. На самом деле в некоторые популярные места отдыха ведут не совсем безопасные маршруты.

Видео дня

Анализируя последние данные Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC), эксперты определили страны с самым большим количеством смертей на дорогах на миллион жителей. Такие направления отдыха как Хорватия, Португалия и Италия вошли в десятку самых опасных.

Согласно исследованию, в 2023 году количество смертей на некоторых дорогах увеличилось на 79%, чем в среднем по ЕС. Болгария признана самой опасной страной в Европе для водителей.

За пределами столицы Софии многие путешественники выбирают вариант аренды автомобиля, чтобы исследовать малоизвестные маршруты. Но с разветвленной железнодорожной сетью и доступными ценами по сравнению с большей частью Европы, путешествовать по Болгарии советуют на поезде. Несмотря на то, что поезда Болгарии несколько медленны и не слишком комфортны, они надежны и дешевы. Чтобы отправиться в горные хребты Рила, Пирин и Родопы, лучше выбрать узкоколейную железную дорогу Родоп.

Болгария – не единственная европейская страна, отстающая в безопасности дорожного движения. За ней следует Румыния, где в 2023 году на дорогах погибли 1545 человек – это на 78% больше, чем в среднем по ЕС. Румыния также имеет качественное железнодорожное сообщение с международными маршрутами, в частности, в Болгарию и Венгрию.

На третьем и четвертом местах – Сербия и Латвия, имеющие на 66% больше смертей на дорогах. Общественный транспорт в Сербии и Латвии дешев и надежен. Новую линию скоростного поезда, соединяющего столицу Сербии Белград с Будапештом в Венгрии, планируется продолжить в будущем в Скопье и Афины.

Горячие точки отдыха также были одними из самых опасных для вождения: Хорватия оказалась на пятом месте (на 56% больше смертей на дорогах), за ней следуют Португалия (на 32% больше) и Греция (на 31%).

Италия – на девятом месте с 3094 смертельным исходом на дорогах в 2023 году или примерно 54 на миллион жителей. Это на 15% больше, чем в среднем по ЕС. Далее следуют Литва и Польша.

В 2023 году в ЕС было зафиксировано 20418 смертей на дорогах, что составляет 45,5 на миллион жителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие страны Европы не очень гостеприимны туристам – там даже ввели ограничения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.