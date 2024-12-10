Названы самые плохие авиаперевозчики мира: в список попали и европейцы

Опытные путешественники знают, насколько сильно могут испортить впечатления от отпуска или деловой поездки просчеты авиакомпании. И некоторые из них допускают такие просчеты чаще других.

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Чтобы помочь пассажирам лучше выбирать авиалинии, онлайн-сервис по защите прав пассажиров AirHelp составил рейтинг самых плохих перевозчиков мира. Опубликовало список издания Express.

Чтобы ранжировать перевозчиков, эксперты обратили внимание на три ключевых фактора: пунктуальность, обслуживание клиентов и обработку претензий. Они собрали статистику прибытия и отправки для каждого самолета и подсчитали, сколько рейсов авиакомпании проходят по расписанию.

Кроме того, на формирование списка повлияли и сами пассажиры. Эксперты опросили тысячи пользователей услуг авиаперевозчиков из более чем 54 стран. Их попросили оценить уровень питания на борту, комфорт и экипаж авиакомпаний.

Согласно результатам этого исследования, худшей оказалась национальная авиакомпания Туниса Tunisair. Ненамного лучше показали себя польские авиалинии Buzz, выполняющие чартерные рейсы в популярных направлениях для туризма, а также регулярные рейсы в рамках группы Ryanair.

В целом десятка худших воздушных перевозчиков оказалась такой:

Sky Express

Air Mauritius

Tarom

IndiGo

Pegasus Airlines

El Al Israel Airlines

Bulgaria Air

Nouvelair

Buzz

Tunisair

Впрочем, эксперты использовали полученные данные и чтобы составить рейтинг лучших авиалиний. Brussels Airlines заняла здесь первое место. Бельгийский оператор обслуживает более 100 направлений в Европе, Северной Америке и Африке.

На втором месте – Qatar Airways. Авиакомпания совершила рейсы более чем в 170 международных направлениях со своей базы в международном аэропорту Хамад. Также в топ-списке оказались компании, базирующиеся в США, такие как United Airlines и American Airlines.

Вот список лидеров на этом рынке:

Brussels Airlines

Qatar Airways

United Airlines

American Airlines

Play

Austrian Airlines

LOT Polish Airlines

Air Arabia

Widerøe

Air Serbia

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