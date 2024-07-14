Названы шесть европейских авто, которые покупать не следует

Европейские бренды известны своим стилем и производительностью. Зачастую они предлагают идеальное соотношение цены и качества, однако бывают исключения. Покупка авто – серьезная инвестиция, так что стоит опасаться определенных моделей, которые могут не оправдать ожиданий.

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Эксперты составили рейтинг европейских авто, которые следует обходить стороной, особенно на вторичном рынке. Это довольно популярные марки, которые могут принести много неприятностей.

Volvo XC40

По данным Consumer Reports, компания Volvo заняла 11 место в списке 15 ненадежных автомобильных брендов 2023 года с рейтингом 45 из 100. И это несмотря на то, что автомобили Volvo имеют хорошую репутацию безопасности. Среднегодовые расходы на техническое обслуживание для всех моделей в 2024 году достаточно высоки. Согласно TopSpeed, чаще всего проблемы возникают с климатической и электрической системой.

BMW 520i

Эксперты говорят, что авто имеет самый плохой двигатель BMW за всю историю. Что касается конкретных моделей, специалисты ReDriven упоминают BMW 520i, двигатель которого подвержен проблемам с цепью ГРМ, что повреждает масляный насос и может привести к катастрофическому отказу двигателя. Модель также испытывает проблемы с топливным инжектором и давлением масла.

Volkswagen Taos

Немецкий Volkswagen занял третье место в списке самых ненадежных брендов TopSpeed ​​с прогнозируемым рейтингом надежности 31 из 100. Модели Taos 2022 и 2023 годов были отмечены среди худших вариантов. Средние расходы по техническому обслуживанию моделей Volkswagen в год составляют 921 доллар США.

Fiat 500X

Эта модель была включена в список самых плохих внедорожников, которые можно купить в 2023 году по версии HotCars. Fiat 500X страдает отсутствием механических обновлений, говорят эксперты. Среди прочего, 500X обладает 1,3-литровым двигателем с очень низкой мощностью, что означает, что даже обновленные модели не получают значительного повышения производительности.

Audi A6

Audi A6 следует избегать на вторичном рынке, особенно речь о моделях, изготовленных с 2012 по 2015 годы. Разнообразные потребительские отчеты о надежности присудили моделям A6 лишь одну из пяти звезд главным образом из-за проблем с тормозами, рулевым управлением и двигателем. Водители также сообщали о неисправностях регулятора давления топлива и избыточном расходе масла.

Mercedes-Benz GLE

Знаковый немецкий бренд класса люкс занял первое место в списке 15 самых ненадежных автомобильных брендов 2023 года по версии TopSpeed, получив прогнозируемый рейтинг надежности 24 из 100. Средняя годовая стоимость обслуживания составляет 1237 долларов США. GLE получил самый низкий балл среди всех моделей Mercedes.

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