Не 17-й: какой iPhone презентует Apple следующим

Только что состоялась ежегодная презентация Apple, во время которой фанатам бренда показали линейку iPhone 16, а на подходе уже следующая новинка. Речь идет не об iPhone 17, которого ждать еще год, а о модели, которая должна выйти весной.

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Как пишет издание yablo.tech, речь об iPhone SE 4. Обновление линейки iPhone SE состоится впервые за 4 года и, вероятно, оно будет самым большим с момента создания формата Special Edition. А именно так расшифровывается аббревиатура SE.

Дизайн и дисплей

Базой для первого iPhone SE стал смартфон Apple 8 поколения. Его дизайн сохранили и во втором поколении специальной модели. Но уже в SE 4 производитель должен избавиться от 4,7-дюймового дисплея, закругленных краев экрана и кнопки "Домой".

Эксперты прогнозируют, что iPhone SE 4 получит внешностью, более близкую к iPhone 14. Его экран увеличится до 6,1 дюйма и будет базироваться на технологии OLED, а его края станут плоскими. К тому же, модель получит технологию Face ID. Однако, скорее всего, у него будет одинарная основная камера.

По некоторым слухам, модель также получит кнопку "Действие", впервые представленную на iPhone 15 Pro и распространившуюся на всю линейку iPhone 16.

Интерфейс USB Type-C

Как и все смартфоны Apple новый iPhone SE 4 перейдет на интерфейс USB Type-C. Компания вынуждена была отказаться от фирменного разъема Lightning по требованию властей Европейского союза. Таким образом, одним кабелем можно будет подключать и заряжать всю линейку продуктов компании, включая компьютеры Mac, iPad, AirPods Pro, внешние накопители и дисплеи. А также гаджеты других изготовителей.

Apple Intelligence

И едва ли не самым большим обновлением в iPhone SE 4 станет наличие технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg. Вероятно, следующая модель будет оборудована чипом A18 и 8 ГБ оперативной памяти, чего должно хватать для работы ИИ. С его помощью пользователи получат доступ к множеству новых функций, таких как Writing Tools, Photos Clean Up, Genmoji, Image Playground, Notification Summaries и новый голосовой помощник Siri.

Сколько может стоить новый iPhone SE

По слухам, следующее поколение iPhone SE будет дороже своих предшественников. Вероятно, цена производителя на новинку будет составлять $499. Конечно, за пределами США эта стоимость будет несколько выше. Впрочем, учитывая, что Apple также продает iPhone 14 за $599, такое предложение будет вполне выгодным.

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