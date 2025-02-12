Не будет горчить: рассказываем, как вкусно и правильно готовить печень

Куриная печень – идеальный продукт для приготовления вкусного, нежного паштета, а также салатов, закусок. Для того, чтобы печень не горчила, готовьте ее со сливками, а чтобы была мягкой, добавьте овощи и яблоко.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной печени, с луком и морковью.

Ингредиенты:

печень куриная – 500-550 г

сливки – 250 мл (от 10% жирности)

лук – 2-3 шт.

морковь большая – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

хмели-суннели – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

перец черный – 1/2 ч.л.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. На раскаленную сковороду добавить масло. Лук и морковь нарезать полукольцами и переложить на сковороду. Обжаривать до золотистого цвета.

2. Печень промыть хорошо, убрать все лишнее, нарезать небольшими кусочками, чтобы хорошо прожарилась печень и добавить в зажарку. Перемешать и обжаривать под закрытой крышкой до практически готовности периодически помешивая на небольшом огне.

3. Далее добавить соль, кориандр, перец, хмели-сунели, перемешать и залить сливками. Сливки могут быть любой жирности.

4. Тушите еще 5 минут до испарения сливок постоянно помешивая, чтобы не пригорело ничего.

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