Не будет горчить: рассказываем, как вкусно и правильно готовить печень
Куриная печень – идеальный продукт для приготовления вкусного, нежного паштета, а также салатов, закусок. Для того, чтобы печень не горчила, готовьте ее со сливками, а чтобы была мягкой, добавьте овощи и яблоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной печени, с луком и морковью.
Ингредиенты:
- печень куриная – 500-550 г
- сливки – 250 мл (от 10% жирности)
- лук – 2-3 шт.
- морковь большая – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- хмели-суннели – 1 ч.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- перец черный – 1/2 ч.л.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. На раскаленную сковороду добавить масло. Лук и морковь нарезать полукольцами и переложить на сковороду. Обжаривать до золотистого цвета.
2. Печень промыть хорошо, убрать все лишнее, нарезать небольшими кусочками, чтобы хорошо прожарилась печень и добавить в зажарку. Перемешать и обжаривать под закрытой крышкой до практически готовности периодически помешивая на небольшом огне.
3. Далее добавить соль, кориандр, перец, хмели-сунели, перемешать и залить сливками. Сливки могут быть любой жирности.
4. Тушите еще 5 минут до испарения сливок постоянно помешивая, чтобы не пригорело ничего.
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