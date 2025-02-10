Не чеснок и не йогурт: топ-5 суперфудов для повышения иммунитета

Как отмечают некоторые врачи, популярные домашние средства и хорошо известные здоровые продукты могут быть больше мифом, чем фактом.

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Опрос, проведенный Wren Kitchens, выявил, сколько британцев доверяют распространенным мифам о еде, что побудило врача Дебора Ли и врача Шам Сингха вмешаться и развенчать эти ошибочные представления. Они выделили пять менее известных ингредиентов, действительно суперпродуктов для повышения иммунитета.

Согласно опросу, один из широко распространенных мифов состоит в том, что чеснок является мощной силой для укрепления иммунитета, в это мнение верят 42% британцев. Однако врач Ли отметила, что научные данные, в том числе исследования на людях, не совсем подтверждают это утверждение.

"Хотя чеснок может стимулировать определенные иммунные клетки, такие как макрофаги, лимфоциты и природные клетки-киллеры (NK), большинство подтверждающих исследований проводились на животных", - пояснила она.

Какие продукты действительно укрепляют иммунитет

Черника

Однако многие британцы в опросе также правильно определили некоторые продукты, которые являются настоящими суперпродуктами для повышения иммунитета. К примеру, 36% знают о силе скромной черники. В ней особенно много антиоксидантов, а ее полифенолы обладают противовирусными, антибактериальными и иммуномодулирующими свойствами.

Лиственная зелень

Еще один такой суперпродукт – листовая зелень. Недавние исследования показали, что употребление зеленых листовых овощей, таких как капуста, стимулирует выработку внутриэпителиальных лимфоцитов (IEL), являющихся жизненно важной частью иммунной системы кишечника.

Эксперты Wren Kitchens рекомендуют добавлять зелень в полосу, макаронные изделия, омлеты или выпечку, например листовую капусту, в чипсы.

Куркума

Почти половина опрошенных, а точнее 47% знали о способности куркумы укреплять иммунную систему. Доктор Сингх отметил: "Он содержит куркумин, мощное соединение с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают минимизировать воспаление, которое иначе могло бы ослабить иммунный ответ".

Цитрусовые

В том же духе цитрусовые, как понятно, увеличивают уровень витамина С, нужного для поддержания клеток в борьбе с заразами.

Имбирь

Имбирь является еще одним союзником в борьбе с воспалением и окислительным стрессом, и доктор Сингх отметил: "Он особенно эффективен в облегчении респираторных инфекций и симптомов простуды".

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