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Не хуже Испании и Греции: туристам посоветовали малоизвестный остров в Европе

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
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Не хуже Испании и Греции: туристам посоветовали малоизвестный остров в Европе

Остров Вис, расположенный в Адриатическом море, остается малоизвестной жемчужиной Европы, где сочетаются естественная красота, культурный шарм и атмосфера покоя. В отличие от оживленных хорватских курортов, Вис предлагает уединение и подлинное средиземноморское ощущение.

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Благодаря кристально чистой воде, скрытым пляжам и уникальным достопримечательностям, этот остров является достойной альтернативой популярным курортам Испании и Греции.

Покой и подлинность

Вес долго оставался закрытым для туристов из-за своего военного прошлого, что помогло сохранить его природную красоту и подлинность. Здесь нет толп, а пейзажи радуют глаз нетронутыми бухтами, виноградниками и старинными городками, пишет Express.

Не хуже Испании и Греции: туристам посоветовали малоизвестный остров в Европе

Одной из главных достопримечательностей является Голубая пещера на соседнем острове Бишево. Солнечный свет, проникая сквозь воду, создает магическое синее сияние, очаровывающее каждого посетителя. Попасть сюда можно только на лодке, а экскурсии с гидом делают путешествие удобным и незабываемым.

Традиционная жизнь на Комиже

На западном побережье Виса расположен город Комижа, известный своим традиционным рыболовным шармом. Каменные дома, уютные улочки и рестораны со свежими морепродуктами создают неповторимую атмосферу. Кроме морепродуктов, туристам советуют попробовать пеку – традиционное блюдо из мяса или осьминога, запеченное под металлическим куполом.

Не хуже Испании и Греции: туристам посоветовали малоизвестный остров в Европе

Пляжи, как с открытки

Вес славится своими пляжами. Пляж Стенива, спрятанный между скалами, считается одним из лучших в мире. До него можно добраться только по лодке или крутому маршруту, что придает приключенческому духу.

Внутренняя часть острова привлекает виноградниками, где производят изысканные местные вина, такие как Угава и Плавац Мали. Посещение виноделий открывает не только вкусы, но и виды живописных деревенских ландшафтов.

Не хуже Испании и Греции: туристам посоветовали малоизвестный остров в Европе

Путешествие к Вису начинается в Сплите, откуда регулярно курсируют паромы. Дорога занимает около двух с половиной часов, а виды на Адриатическое море делают это путешествие незабываемым.

Остров, который стоит внимания

Несмотря на удаленность, Вис предлагает все для идеального отдыха: природу, подлинность и исключительные впечатления. Для тех, кто ищет уникальное место вне туристических маршрутов, этот остров станет настоящим открытием.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об острове, где можно не только отдохнуть, но и любоваться архитектурными достопримечательностями.

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