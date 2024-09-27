Не лучший выбор: каких автомобилей для среднего класса следует избегать

Покупка автомобиля – важное решение и ценная инвестиция. Цены стремительно растут, экономическая ситуация ухудшается, и совсем не хочется приобрести авто, которое потребует постоянных дополнительных вложений. Новый автомобиль стоит не менее пятизначной суммы в долларах.

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Эксперты оценивают, что среди среднестатистических авто среднего класса есть те, которые предлагают идеальное соотношение цены и качества. Однако некоторых моделей следует избегать.

Как ранее сообщал GOBankingRates, финансовый эксперт Хамфри Янг недавно проанализировал текущее положение дел на американском автомобильном рынке, отметив, что средний доход американца составил примерно 59 384 доллара в год, что несколько превышает среднюю цену нового автомобиля. Покупка автомобиля, который стоит буквально годовую зарплату, представляет собой рискованное предложение, особенно в условиях высоких кредитных ставок.

Mazda CX-70

Стартовая цена: $41 900

Согласно оценкам TrueCar, этот гибрид имеет "хорошо продуманный интерьер", "выбор силовых агрегатов на газу или PHEV" и "достаточно пространства в багажнике". К сожалению, не хватает полностью электрической модели для более экологично сознательных покупателей среднего класса.

Audi A5 2024

Стартовая цена: $47 295

По данным TrueCar, эта Audi, несмотря на то, что она "шикарная" и "приятная в управлении", стоит почти 50 тысяч долларов, и ей очень не хватает грузового пространства. По такой цене можно найти и лучшие предложения.

Dodge Charger Daytona EV

Стартовая цена: $61 590

Электрическое зарядное устройство Dodge Daytona не только сочетает стиль масл-кара с экологически чистыми технологиями электромобиля, но также, к сожалению, стоит на 14 000 долларов дороже, чем работающая на газу модель 2023 года.

Tesla Model S Plaid 2024

Стартовая цена: $70 000

Электромобили следует рассматривать как инвестицию в будущее. Tesla S оснащены специальными стимулирующими функциями – и по своей природе требуют сложной технологии аккумуляторов. Все эти модели находятся вне бюджета среднего класса.

Cadillac Escalade

Стартовая цена: $85 596

Cadillac Escalade имеет высокую цену – настолько высокую, что совершенно не оправдывает себя на рынке. Эксперты говорят, что есть более качественные и надежные модели, которые стоят гораздо дешевле.

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