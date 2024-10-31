Не Мадрид: испанский город назвали самым удобным для прогулок в Европе

Несмотря на то, что Севилья является одним из самых жарких городов на континенте, она получила титул самого удобного города для прогулок в Европе. Севилья опередила другие популярные испанские направления, такие как Мадрид и Барселона.

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Анализ Walkable Cities Index определил 35 лучших европейских городов по удобству для прогулок, учитывая такие факторы как погода, качество воздуха, уровень преступности и расстояние между основными туристическими объектами. Детали рассказало издание Express.

Севилья возглавила список с впечатляющим показателем доступности для прогулок в 98%, за ней следуют Афины (88%) и Стамбул (86%).

По словам экспертов, туристы в Севилье, не имеющие автомобиля или не желающие платить за такси, могут увидеть главные достопримечательности города менее чем за полчаса пешком.

Пешеходный маршрут, который включает в себя невероятную архитектуру и проходит через Парк Марии Луизы, имеет длину чуть более 1,5 км и почти полностью равнинный. Средняя декабрьская температура умеренно теплая, около 11,3°C, а риск попасть под дождь сравнительно невелик. Севилья известна своими архитектурными достопримечательностями, в частности, дворцом Алькасар, кафедральным собором, башнями Хиральда и Торре-дель-Оро, создающими неповторимую панораму города.

Афины и Стамбул, занимающие второе и третье место, также отлично подойдут любителям прогулок. В Афинах Акрополь и Парфенон находятся всего в 4 км друг от друга, что можно пройти примерно за 38 минут.

Некоторые из самых известных достопримечательностей Стамбула также расположены всего в 700 метрах друг от друга. Посетители могут дойти от собора Святой Софии до Голубой мечети менее чем за 10 минут.

Краков и Амстердам занимают четвертое и пятое места. В Кракове путешественники могут увидеть основные достопримечательности за 45 минут пешком. Старый город, где расположен Мариацкий костел, Средневековые торговые ряды, Барбакан, Флорианские ворота, дворец Чарторыйских и один из старейших в Европе Ягеллонский университет, окруженный паровыми аллеями. Недалеко от центра, над Вислой, возвышается древний Королевский замок Вавель, где покоятся польские короли.

В Амстердаме маршрут между такими достопримечательностями, как Вонделпарк и музей Ван Гога, тянется всего на 6,5 км.

Топ самых удобных для прогулок городов в Европе

Севилья – 98% Афины – 88% Стамбул – 86% Краков – 86% Амстердам – 83% Милан – 81% Берлин – 81% Копенгаген – 81% Таллин – 81% Кельн – 80% Стокгольм – 78% Прага – 73% Вена – 73% Бухарест – 70% Гамбург – 70% Валенсия – 70% Флоренция – 70% приятно – 69% Дублин – 66% Париж – 66% Порту – 64% Хельсинки – 63% Варшава – 61% Мюнхен – 61% Лиссабон – 59% Мадрид – 59% Брюссель – 58% Белфаст – 58% Будапешт – 55% Рим – 52% Белград – 44% Барселона – 44% Лондон – 42% Лион – 36% Эдинбург – 36%.

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