УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Не Мадрид: испанский город назвали самым удобным для прогулок в Европе

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
132
Не Мадрид: испанский город назвали самым удобным для прогулок в Европе

Несмотря на то, что Севилья является одним из самых жарких городов на континенте, она получила титул самого удобного города для прогулок в Европе. Севилья опередила другие популярные испанские направления, такие как Мадрид и Барселона.

Видео дня

Анализ Walkable Cities Index определил 35 лучших европейских городов по удобству для прогулок, учитывая такие факторы как погода, качество воздуха, уровень преступности и расстояние между основными туристическими объектами. Детали рассказало издание Express.

Севилья возглавила список с впечатляющим показателем доступности для прогулок в 98%, за ней следуют Афины (88%) и Стамбул (86%).

По словам экспертов, туристы в Севилье, не имеющие автомобиля или не желающие платить за такси, могут увидеть главные достопримечательности города менее чем за полчаса пешком.

Пешеходный маршрут, который включает в себя невероятную архитектуру и проходит через Парк Марии Луизы, имеет длину чуть более 1,5 км и почти полностью равнинный. Средняя декабрьская температура умеренно теплая, около 11,3°C, а риск попасть под дождь сравнительно невелик. Севилья известна своими архитектурными достопримечательностями, в частности, дворцом Алькасар, кафедральным собором, башнями Хиральда и Торре-дель-Оро, создающими неповторимую панораму города.

Не Мадрид: испанский город назвали самым удобным для прогулок в Европе

Афины и Стамбул, занимающие второе и третье место, также отлично подойдут любителям прогулок. В Афинах Акрополь и Парфенон находятся всего в 4 км друг от друга, что можно пройти примерно за 38 минут.

Некоторые из самых известных достопримечательностей Стамбула также расположены всего в 700 метрах друг от друга. Посетители могут дойти от собора Святой Софии до Голубой мечети менее чем за 10 минут.

Не Мадрид: испанский город назвали самым удобным для прогулок в Европе

Краков и Амстердам занимают четвертое и пятое места. В Кракове путешественники могут увидеть основные достопримечательности за 45 минут пешком. Старый город, где расположен Мариацкий костел, Средневековые торговые ряды, Барбакан, Флорианские ворота, дворец Чарторыйских и один из старейших в Европе Ягеллонский университет, окруженный паровыми аллеями. Недалеко от центра, над Вислой, возвышается древний Королевский замок Вавель, где покоятся польские короли.

Не Мадрид: испанский город назвали самым удобным для прогулок в Европе

В Амстердаме маршрут между такими достопримечательностями, как Вонделпарк и музей Ван Гога, тянется всего на 6,5 км.

Топ самых удобных для прогулок городов в Европе

  1. Севилья – 98%
  2. Афины – 88%
  3. Стамбул – 86%
  4. Краков – 86%
  5. Амстердам – 83%
  6. Милан – 81%
  7. Берлин – 81%
  8. Копенгаген – 81%
  9. Таллин – 81%
  10. Кельн – 80%
  11. Стокгольм – 78%
  12. Прага – 73%
  13. Вена – 73%
  14. Бухарест – 70%
  15. Гамбург – 70%
  16. Валенсия – 70%
  17. Флоренция – 70%
  18. приятно – 69%
  19. Дублин – 66%
  20. Париж – 66%
  21. Порту – 64%
  22. Хельсинки – 63%
  23. Варшава – 61%
  24. Мюнхен – 61%
  25. Лиссабон – 59%
  26. Мадрид – 59%
  27. Брюссель – 58%
  28. Белфаст – 58%
  29. Будапешт – 55%
  30. Рим – 52%
  31. Белград – 44%
  32. Барселона – 44%
  33. Лондон – 42%
  34. Лион – 36%
  35. Эдинбург – 36%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где провести осенний отдых, если хочется летом в ноябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.