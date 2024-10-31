Не Мадрид: испанский город назвали самым удобным для прогулок в Европе
Несмотря на то, что Севилья является одним из самых жарких городов на континенте, она получила титул самого удобного города для прогулок в Европе. Севилья опередила другие популярные испанские направления, такие как Мадрид и Барселона.
Анализ Walkable Cities Index определил 35 лучших европейских городов по удобству для прогулок, учитывая такие факторы как погода, качество воздуха, уровень преступности и расстояние между основными туристическими объектами. Детали рассказало издание Express.
Севилья возглавила список с впечатляющим показателем доступности для прогулок в 98%, за ней следуют Афины (88%) и Стамбул (86%).
По словам экспертов, туристы в Севилье, не имеющие автомобиля или не желающие платить за такси, могут увидеть главные достопримечательности города менее чем за полчаса пешком.
Пешеходный маршрут, который включает в себя невероятную архитектуру и проходит через Парк Марии Луизы, имеет длину чуть более 1,5 км и почти полностью равнинный. Средняя декабрьская температура умеренно теплая, около 11,3°C, а риск попасть под дождь сравнительно невелик. Севилья известна своими архитектурными достопримечательностями, в частности, дворцом Алькасар, кафедральным собором, башнями Хиральда и Торре-дель-Оро, создающими неповторимую панораму города.
Афины и Стамбул, занимающие второе и третье место, также отлично подойдут любителям прогулок. В Афинах Акрополь и Парфенон находятся всего в 4 км друг от друга, что можно пройти примерно за 38 минут.
Некоторые из самых известных достопримечательностей Стамбула также расположены всего в 700 метрах друг от друга. Посетители могут дойти от собора Святой Софии до Голубой мечети менее чем за 10 минут.
Краков и Амстердам занимают четвертое и пятое места. В Кракове путешественники могут увидеть основные достопримечательности за 45 минут пешком. Старый город, где расположен Мариацкий костел, Средневековые торговые ряды, Барбакан, Флорианские ворота, дворец Чарторыйских и один из старейших в Европе Ягеллонский университет, окруженный паровыми аллеями. Недалеко от центра, над Вислой, возвышается древний Королевский замок Вавель, где покоятся польские короли.
В Амстердаме маршрут между такими достопримечательностями, как Вонделпарк и музей Ван Гога, тянется всего на 6,5 км.
Топ самых удобных для прогулок городов в Европе
- Севилья – 98%
- Афины – 88%
- Стамбул – 86%
- Краков – 86%
- Амстердам – 83%
- Милан – 81%
- Берлин – 81%
- Копенгаген – 81%
- Таллин – 81%
- Кельн – 80%
- Стокгольм – 78%
- Прага – 73%
- Вена – 73%
- Бухарест – 70%
- Гамбург – 70%
- Валенсия – 70%
- Флоренция – 70%
- приятно – 69%
- Дублин – 66%
- Париж – 66%
- Порту – 64%
- Хельсинки – 63%
- Варшава – 61%
- Мюнхен – 61%
- Лиссабон – 59%
- Мадрид – 59%
- Брюссель – 58%
- Белфаст – 58%
- Будапешт – 55%
- Рим – 52%
- Белград – 44%
- Барселона – 44%
- Лондон – 42%
- Лион – 36%
- Эдинбург – 36%.
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