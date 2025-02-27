Не порвутся и не будут засыхать: самый удачный рецепт тонких заварных блинчиков

Тонкие блины с разнообразными начинками – главное блюдо праздника Масленицы. Для того, чтобы изделия получились действительно идеальными, нужно правильно приготовить тесто. Оно точно не порвется и получится эластичным, если сделать заварное основание.

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Идея приготовления заварных блинов на молоке опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Очень важно добавлять в тесто кипяток.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

молоко – 300 мл.

кипятков – 300 мл.

мука – 250 г

сахар – 2 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

сода – 1 ч.л. (без горки)

растительное масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. В миску разбить яйца.

2. Добавить соль и взбить до образования пенки.

3. Затем всыпать сахар и снова хорошо перемешать.

4. Влить молоко и вымешать.

5. Просеять поэтапную муку и хорошо вымешивать.

6. Закрыть пленкой и дать отдохнуть час.

7. В кипяток добавить соду и перемешать до растворения соды.

8. Влить кипяток с содой в тесто, постоянно помешивая.

9. Добавить масло и финально вымесить тесто.

10. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде. Для золотистого цвета блинчиков хватит 2 минуты обжарить с каждой стороны. Сковороду ничем не нужно смазывать.

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