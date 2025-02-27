Не порвутся и не будут засыхать: самый удачный рецепт тонких заварных блинчиков
Тонкие блины с разнообразными начинками – главное блюдо праздника Масленицы. Для того, чтобы изделия получились действительно идеальными, нужно правильно приготовить тесто. Оно точно не порвется и получится эластичным, если сделать заварное основание.
Идея приготовления заварных блинов на молоке опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Очень важно добавлять в тесто кипяток.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- молоко – 300 мл.
- кипятков – 300 мл.
- мука – 250 г
- сахар – 2 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- сода – 1 ч.л. (без горки)
- растительное масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. В миску разбить яйца.
2. Добавить соль и взбить до образования пенки.
3. Затем всыпать сахар и снова хорошо перемешать.
4. Влить молоко и вымешать.
5. Просеять поэтапную муку и хорошо вымешивать.
6. Закрыть пленкой и дать отдохнуть час.
7. В кипяток добавить соду и перемешать до растворения соды.
8. Влить кипяток с содой в тесто, постоянно помешивая.
9. Добавить масло и финально вымесить тесто.
10. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде. Для золотистого цвета блинчиков хватит 2 минуты обжарить с каждой стороны. Сковороду ничем не нужно смазывать.
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