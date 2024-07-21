Не продавали 5 лет: Tesla возвращает доступный вариант Model 3

Давление все более совершенных конкурентов и падение продаж заставляют руководство Tesla идти на неожиданные шаги. Так они возвращают в продажу авто, которое сняли пять лет назад.

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Как пишет издание Motortrend, снова доступной становится заднеприводная Tesla Model 3 Long Range. При этом производитель обещает установить на нее невысокую цену, более близкую к нижней границе стоимости моделей этой линейки.

До настоящего времени в список доступных вариантов Model 3 входили:

одномоторная заднеприводная Model 3 Standard Range с запасом хода 437 км;

полноприводная двухмоторная Model 3 Long Range с запасом хода 548 км;

только что представленная полноприводная двухмоторная Model 3 Performance с запасом хода 487 км.

Самая дешевая из списка Model 3 Standard Range конкурировала с Hyundai Ioniq 6, BMW i4, Polestar 2 и другими электрическими седанами, сочетающими доступность цен, приличный запас хода и высокую производительность. Однако базовый Ioniq 6 все еще остается дешевле, чем самая доступная Model 3. К тому же он предлагает усиленный задний привод и запас хода в 580 км.

Таким образом, в линейке Tesla возникла незаполненная ниша, которая усилила бы позицию бренда именно в этой ценовой категории. Вероятно, именно поэтому компания и возвращает в продажу заднеприводную Tesla Model 3 Long Range.

Модель будет иметь наибольший запас хода в линейке Model 3 – 584 км, что немного превышает показатель Ioniq 6, который проезжает между зарядками 580 км. Помимо использования аккумулятора большей емкости и лучшего запаса хода, RWD Model 3 Long Range почти на одну секунду быстрее Standard Range. До 100 км/ч она разгоняется за 4,9 сек. против 5,8 сек. А вот снаружи между Model 3 Standard Range и Long Range визуальных отличий не будет.

Известно, что цена RWD Model 3 Long Range в США будет стартовать от 44 130 долларов, что всего на 3 500 долларов больше, чем у модели Standard Range. При этом объем батареи позволит американским покупателям претендовать на дополнительную государственную льготу в 7 500 долларов, чего не предлагает стандартная комплектация. Это делает цену нового Long Range фактически ниже 36 630 долларов США. А это более доступно, чем e конкурентов по рынку.

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