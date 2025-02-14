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Не просто пресная каша: как вкусно приготовить полезную гречку
Если вы хотите приготовить полезное и вкусно блюдо для обеда и ужина, идеальным продуктом для этого будет гречка, которая отлично сочетается со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриным филе, зеленью и сыром.
Ингредиенты на 2 порции:
- куриное филе – 1 шт.
- гречка – 1/2 стакана
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- кипяток или бульон
- специи по вкусу
- масло для жарки и для аромата гречки – у меня гхи, можно заменить на сливочное.
Способ приготовления:
1. Овощи поджариваем, добавляем куриное филе. Засыпаем промытую гречку, быстро обжариваем и добавляем специи.
2. Заливаем крутым кипятком или бульоном, добавляем масло для аромата и накрываем крышкой минут на 15. Добавьте сыр и снова накройте на пару минут.
Посыпьте зеленью и подавайте!
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