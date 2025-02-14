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Не просто пресная каша: как вкусно приготовить полезную гречку

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
75
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить полезное и вкусно блюдо для обеда и ужина, идеальным продуктом для этого будет гречка, которая отлично сочетается со всеми продуктами.

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Как вкусно приготовить гречку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриным филе, зеленью и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты на 2 порции:

  • куриное филе – 1 шт.
  • гречка – 1/2 стакана
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец сладкий – 1 шт.
  • кипяток или бульон
  • специи по вкусу
  • масло для жарки и для аромата гречки – у меня гхи, можно заменить на сливочное.

Способ приготовления:

1. Овощи поджариваем, добавляем куриное филе. Засыпаем промытую гречку, быстро обжариваем и добавляем специи.

Овощи и мясо

2. Заливаем крутым кипятком или бульоном, добавляем масло для аромата и накрываем крышкой минут на 15. Добавьте сыр и снова накройте на пару минут.

Приготовление блюда

Посыпьте зеленью и подавайте!

Готовая гречка

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