Не просто пресная каша: как вкусно приготовить полезную гречку

Если вы хотите приготовить полезное и вкусно блюдо для обеда и ужина, идеальным продуктом для этого будет гречка, которая отлично сочетается со всеми продуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриным филе, зеленью и сыром.

Ингредиенты на 2 порции:

куриное филе – 1 шт.

гречка – 1/2 стакана

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

кипяток или бульон

специи по вкусу

масло для жарки и для аромата гречки – у меня гхи, можно заменить на сливочное.

Способ приготовления:

1. Овощи поджариваем, добавляем куриное филе. Засыпаем промытую гречку, быстро обжариваем и добавляем специи.

2. Заливаем крутым кипятком или бульоном, добавляем масло для аромата и накрываем крышкой минут на 15. Добавьте сыр и снова накройте на пару минут.

Посыпьте зеленью и подавайте!

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