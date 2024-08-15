Не реагируйте ни в коем случае! Туристов предупредили об агрессивных мошенниках в популярных городах ЕС

Европейские города всегда являются привлекательными и популярными туристическими направлениями независимо от сезона. Париж, Барселона или Рим собирают толпы туристов каждый год благодаря потрясающей архитектуре и богатой истории.

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Однако чем популярнее город – тем больший риск встретить мошенников. Основные туристические центры Франции, Испании и Италии эксперты включили в антирейтинг городов, где распространены туристические мошенничества.

Злоумышленники достаточно изобретательны, поэтому всегда придумывают новые способы обмануть доверчивых туристов. В последнее время распространяется так называемая афера с браслетами. В сети появилось много сообщений о том, что встретить мошенников можно возле главных туристических достопримечательностей.

Пользовательница TikTok Стефани, американка, отдыхавшая в Риме, рассказала, что наблюдала аферу у главной туристической достопримечательности Колизея.

Предупреждение для всех, кто путешествует в Рим или любой большой город Европы. Есть мошенничество, когда парень обычно подходит мужчине и говорит: "Хотите приобрести этот браслет для своей жены или девушки", а парень говорит: "Да, я не знаю, возможно".

"Не делайте этого. Не общайтесь с этими людьми, они становятся очень агрессивными. Не берите браслеты, когда кто-то их вам предлагает. Мошенники просто пытаются заставить вас взять эти украшения, а потом будут агрессивно вести и пытаться требовать от вас деньги", – подчеркнула. Стефани.

Джессика Данте, эксперт по туризму, также предупредила путешественников о мошенничестве с браслетами, которое охватило Европу.

Парам нужно быть более осторожными, поскольку мошенник играет на романтических эмоциях, заставляя одного из партнеров чувствовать себя обязанным взять этот браслет.

Дело даже не в грубом поведении или вымогательстве денег. Браслеты и все активные действия вокруг них – это только способ отвлечь внимание и украсть ваши вещи. Пока один злоумышленник будет громко кричать и заставлять вас заплатить как можно большую сумму за браслеты, другой незаметно вытащит у партнера кошелек или ценные вещи.

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