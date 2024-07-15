Не только День крещения Руси: что празднуют 15 июля в Украине

История Украины и мира насыщена множеством выдающихся и важных событий. Поэтому каждый день можно найти повод для радостей, ностальгии и вспоминаний о прошлом.

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15 июля – важный день в Украине, поскольку объединяет несколько знаменательных событий. Об этом читайте в материале OBOZ.UA.

День крещения Киевской Руси – Украины

Праздник стал государственным в 2008 году. Ранее он отмечался 25 июля, но согласно указу президента от 28 июля 2023 года был перенесен на 15 число.

День крещения Руси является выдающимся событием в Украине. Он символизирует официальное принятие христианства в 988 году во времена княжества Владимира Великого. Крещение стало не только религиозным актом, но и важным шагом к объединению государства и установлению дипломатических связей.

День украинских миротворцев

Украина присоединилась к участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 1992 году. С тех пор украинские миротворцы выполняли боевые задания в странах бывшей Югославии, странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и т.д. В ходе этих операций 58 военнослужащих ВС Украины отдали жизнь за мир и безопасность.

21 мая 2013 года, учитывая преданность и героизм наших воинов, профессиональный праздник миротворцев был установлен на 15 июля.

День Украинской Государственности

Праздник был установлен во время 30-летия независимости Украины и с тех пор отмечается ежегодно.

Ранее День Украинской Государственности официально праздновался 28 июля и был приурочен ко Дню крещения Киева. Однако с переходом на новый юлианский календарь праздник перенесли на 15 июля.

Всемирный день навыков молодежи

Безработица среди молодежи является серьезной проблемой для промышленно развитых и развивающихся стран. Учитывая это, в декабре 2014 года Генеральная ассамблея Организации объединенных наций объявила 15 июля Всемирным Днем навыков молодежи. Целью этого праздника является достижение лучших социально-экономических условий для современной молодежи и развитие их навыков для постепенного решения проблемы безработицы и низкой оплате труда.

Другие праздники, отмечаемые 15 июля 2024 года

День Риверы в Пуэрто-Рико;

День благотворительности в социальных медиа;

День рождения Султана в Бруней-Даруссаламе;

День президента в Ботсване;

День моря или Уми-но хи в Японии;

День демократии и национального единства в Турции;

День пожилых мужчин в Кирибате;

Национальный день апельсиновой курицы в США;

Национальный день пожарной безопасности домашних животных США;

Праздник воссоединения семьи или Bon Festival в Канто, Япония;

День черной смородины в Великобритании;

Фестиваль Санта-Росалия в Палермо, Сицилия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда отныне празднуют День пророка Илии.

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