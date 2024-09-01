Не только День знаний: какой праздник отмечают 1 сентября

1 сентября традиционно ассоциируется с Днем знаний. Православные верующие в этот день чтят память святого преподобного Симеона Столпника и матери его и начало православного церковного года.

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1 сентября – день памяти начала Второй мировой войны. День ангела отмечают Андрей, Николай, Феофан, Тимофей, Фекла. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 1 сентября

Весілля Свічки – народно-христианский праздник, символизирующий начало осеннего цикла. Праздник связан с днем преподобного Симеона Столбника. После принятия христианства в Киевской Руси 1 сентября начали праздновать новый год – это совпадало с началом индикта.

В Украине 1 сентября отмечают день знаний. В учебных заведениях проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года.

Также 1 сентября – Всемирный день написания писем. Праздник основан в 2014 году Ричардом Симпкином.

1 сентября также отмечают:

День предпринимателя Украины;

День ветеранов в Польше;

Национальный праздник Словацкой Республики, День Конституции в Словакии;

День предотвращения стихийных бедствий в Японии;

День Независимости в Узбекистане;

Всемирный день молитвы о творении.

Выдающиеся исторические события 1 сентября

1819 – впервые поставлен на сцене Полтавского театра пьесу Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

1898 – открылся Киевский политехнический институт.

1939 – нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война в Европе.

1996 – в Украине введена национальная валюта – гривна.

2004 – в школе № 1 Беслана (РФ) было захвачено в заложники не менее 1200 детей и взрослых.

2006 – в Крыму начал работать первый в мире настоящий крымскотатарский телеканал ATR.

2014 год – выход украинских сил из Луганского аэропорта во время войны на востоке Украины.

Кто родился 1 сентября

1741 – Жан-Бенуа Шерер (Иоган-Бенедикт), французский и немецкий историк, автор первой в Западно-Европейской науке монографии по истории Украины.

1856 – Сергей Виноградский, французский микробиолог, эколог и почвовед украинского происхождения.

1877 – Фрэнсис Уильям Астон, британский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1922 год

1899 – Ольга Басараб, украинский общественный и политический деятель, организатор 1-й женской чаты Легиона УСС, разведчица, активистка УВО, связная полковника Евгения Коновальца.

1925 – Игорь Юхновский, украинский ученый, политик.

В этот день умерли:

1715 – Людовик XIV (Louis XIV de France), л – король Франции (1643–1715 гг.).

1970 – Франсуа Мориак, французский писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы (1952)

1971 – Михаил Покотило, украинский актер, режиссер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на какие даты приходятся осенние поминальные субботы у православных христиан.

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