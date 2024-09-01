Не только День знаний: какой праздник отмечают 1 сентября
1 сентября традиционно ассоциируется с Днем знаний. Православные верующие в этот день чтят память святого преподобного Симеона Столпника и матери его и начало православного церковного года.
1 сентября – день памяти начала Второй мировой войны. День ангела отмечают Андрей, Николай, Феофан, Тимофей, Фекла. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 1 сентября
Весілля Свічки – народно-христианский праздник, символизирующий начало осеннего цикла. Праздник связан с днем преподобного Симеона Столбника. После принятия христианства в Киевской Руси 1 сентября начали праздновать новый год – это совпадало с началом индикта.
В Украине 1 сентября отмечают день знаний. В учебных заведениях проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года.
Также 1 сентября – Всемирный день написания писем. Праздник основан в 2014 году Ричардом Симпкином.
- 1 сентября также отмечают:
- День предпринимателя Украины;
- День ветеранов в Польше;
- Национальный праздник Словацкой Республики, День Конституции в Словакии;
- День предотвращения стихийных бедствий в Японии;
- День Независимости в Узбекистане;
- Всемирный день молитвы о творении.
Выдающиеся исторические события 1 сентября
- 1819 – впервые поставлен на сцене Полтавского театра пьесу Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".
- 1898 – открылся Киевский политехнический институт.
- 1939 – нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война в Европе.
- 1996 – в Украине введена национальная валюта – гривна.
- 2004 – в школе № 1 Беслана (РФ) было захвачено в заложники не менее 1200 детей и взрослых.
- 2006 – в Крыму начал работать первый в мире настоящий крымскотатарский телеканал ATR.
- 2014 год – выход украинских сил из Луганского аэропорта во время войны на востоке Украины.
Кто родился 1 сентября
- 1741 – Жан-Бенуа Шерер (Иоган-Бенедикт), французский и немецкий историк, автор первой в Западно-Европейской науке монографии по истории Украины.
- 1856 – Сергей Виноградский, французский микробиолог, эколог и почвовед украинского происхождения.
- 1877 – Фрэнсис Уильям Астон, британский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1922 год
- 1899 – Ольга Басараб, украинский общественный и политический деятель, организатор 1-й женской чаты Легиона УСС, разведчица, активистка УВО, связная полковника Евгения Коновальца.
- 1925 – Игорь Юхновский, украинский ученый, политик.
В этот день умерли:
- 1715 – Людовик XIV (Louis XIV de France), л – король Франции (1643–1715 гг.).
- 1970 – Франсуа Мориак, французский писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы (1952)
- 1971 – Михаил Покотило, украинский актер, режиссер.
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