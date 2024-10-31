Не только Хэллоуин: какие праздники отмечают 31 октября

На последний день октября приходится один из самых любимых праздников всего мира – Хэллоуин. Но не только он. Календарь этого дня пестрит разными интересными датами.

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К примеру, в этот день отмечают свои именины Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Иван, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков. Кроме того, православная церковь чтит память святых апостолов Стахия, Амплия и с ними, а также священномученика Епимаха. О других праздниках рассказывает OBOZ.UA.

Какие праздники отмечают 31 октября

Хэллоуин – многие традиционные культуры в конце октября празднуют переход от осени к зиме. Но наибольшее распространение в мире получила именно кельтская традиция. В этот день принято наряжаться в страшные костюмы, чтобы не позволить нечистой силе узнать себя и унести с собой. Также очень популярной стала традиция отпускать детей ходить по соседям и просить сладости.

Дивали – совпадает с ним и индуистский праздник огней. Дивали или Дипавали празднуют в 15-й лунный день месяца Картик по индуистскому календарю. Даты меняются каждый год, но обычно приходятся на период с середины октября по середину ноября. Дивали знаменует победу добра над злом. Хотя в индуистской мифологии существует несколько вариантов происхождения праздника, ритуалы остаются схожими во всей стране. В этот день зажигают как можно больше свечей, чтобы поприветствовать обращение человечества от тьмы к свету, от хаоса к порядку.

Всемирный день городов – эту дату основала в 2013 году Генассамблея ООН. Ее целью является привлечение внимания к проблемам мировой урбанизации, а также содействие глобальному сотрудничеству в сфере устойчивого развития городов. Этот день освещает неравенство в крупнейших городах мира и способствует большей социальной интеграции, включая равенство и доступ к услугам и возможностям.

Всемирный день сбережений – будущий достаток каждого человека не в последнюю очередь зависит от его умения экономить сегодня. Есть много причин, почему нужно начать откладывать деньги прямо сейчас, например, для выхода на пенсию, обучения, приобретения недвижимости, брака и т.д. Также хорошо быть готовым к непредвиденным обстоятельствам и экономить, даже если у вас еще нет конкретных планов по деньгам. И повышению осведомленности на этот счет и посвящен этот день.

День Реформации – в 1517 году именно 31 октября католический священник Мартин Лютер направил архиепископу Майнцскому и Магдебургскому Альбрехту Бранденбургскому свое произведение "95 тезисов", в котором настаивал на необходимости реформирования церкви. Существует легенда, что он лично прибил его к двери Замковой церкви в городе Виттенберге, однако это событие до сих пор не подтверждено. Тем не менее, точно можно сказать, что именно с "95 тезисов" началась эпоха, которую мы знаем под названием Реформация. Она действительно привела к значительным изменениям в религиозной жизни Европы и мира и способствовала общественному прогрессу в целом.

Международный день Черного моря – все началось с того, что 31 октября 1996 правительственные организации Болгарии, Румынии, России, Турции, Грузии и Украины подписали "Стратегический план действий по восстановлению и защите Черного моря". Целью документа является защитить экосистему водоема. А праздник призван обратить на это внимание.

Выдающиеся исторические события 31 октября

1517 — монах-августинец, философ и теолог Мартин Лютер обнародовал "95 тезисов против индульгенций".

1625 — начался штурм войсками Речи Посполитой Куруковского казацкого лагеря.

1815 — британец Гэмфри Дэви запатентовал шахтерскую лампу.

1864 — Невада стала 36-м штатом США.

1902 — Проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан – из Канады в Австралию.

1903 — в Париже открыт первый Осенний салон, созданный в противовес консервативному Парижскому салону.

1929 — Газета "Правда" призвала к проведению "общей коллективизации".

1941 — На горе Рашмор (США) завершено сооружение крупнейшего памятника мира - 18-метровых голов четырех президентов.

1952 — В Тихом океане США провели испытание первой водородной бомбы.

1956 — Американский адмирал Г. Дуфек стал первым человеком, приземлившимся на самолете на Южном полюсе.

1961 — начала действовать крупнейшая в СССР тепловая электростанция - Приднепровская ГРЭС.

1968 — Президент США Линдон Джонсон объявил о прекращении бомбардировок Демократической Республики Вьетнам.

1973 — Собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принял постановление о единстве Украинской Православной Церкви.

1984 — Сикхский террорист убил премьер-министра Индии Индиру Ганди.

1992 — Папа Римский Иоанн Павел II объявил решение о церковной реабилитации итальянского астронома Галилео Галилея, утверждавшего, что Земля не является центром Вселенной и был вынужден отречься от своих взглядов под давлением суда инквизиции.

1995 — Украина завершила выполнение условий договора об обычных вооружениях, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62.

1995 — Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы.

Родившиеся 31 октября знаменитости

1632 — Ян Вермеер, нидерландский художник-портретист ("Девушка с вином", "Бокал вина").

1705 — Климент XIV, Папа Римский, распустивший орден иезуитов.

1760 — Кацусика Хокусай, японский художник, иллюстратор, гравер.

1795 — Джон Китс, английский поэт ("Эндимион", "К осени").

1815 — Карл Веерштрас, немецкий математик.

1843 — Анри Реньо, французский художник, сын французского химика и физика Анри Виктора Реньо.

1853 — Николай Кибальчич, украинский народник, изобретатель. Организатор типографий и динамитной мастерской разработал проект реактивного летательного аппарата.

1876 — Натали Барни, французская драматургиня, поэтесса и писательница американского происхождения.

1883 — Мари Лорансен, французская художница и граверка, художница театра, скульптор. Представительница кубизма, ар-деко.

1886 — Марко Безручко, украинский военный деятель, председатель штаба Корпуса Сечевых Стрельцов, начальник штаба Армии УНР.

1887 — Чан Кайши, китайский военный и политический деятель, президент Китайской Республики.

1922 — Анатолий Папанов, актер, народный артист СССР.

1961 — Питер Джексон, новозоландский кинорежиссер, постановщик трилогии "Властелин колец".

1963 — Роб Шнайдер, американский комедийный актер.

1982 — Томаш Плеканец, чешский хоккеист.

1988 — Себастьен Буэми, швейцарский автогонщик, пилот Формулы-1.

2005 – Леонор, принцесса Астурийская.

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