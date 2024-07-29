Не Железный человек: Роберт Дауни-младший вернется в неожиданной роли в новой части 'Мстителей'

Многие поклонники киновселенной Marvel оплакивали в 2019 году смерть Железного человека в фильме "Мстители: Финал". В частности, из-за того, что она ставила точку на участии во франшизе актера Роберта Дауни-младшего.

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И вот внезапная новость: звезда возвращается в Marvel. Но, как пишет издание Variety, в совершенно новой роли – Дауни-младший сыграет злодея Доктора Дума, также известного как Виктор фон Дум. Его возвращение состоится в новой дилогии о Мстителях, которые будут снимать братья Джо и Энтони Руссо. Они тоже станут громким камбэком киновселенной.

В недавних интервью актер уже намекал, что готов к новым предложениям от Marvel. В частности, подтвердил свое возвращение в интервью журналу Esquire после получения "Оскара" за роль в фильме "Оппенгеймер". "С радостью. Это абсолютно неотделимая часть моей ДНК. Эта роль избрала меня. И послушайте, я всегда говорю: "Никогда, никогда не ставайте против Кевина Файги [глава Marvel Studios с 2007 года]. Это проигрышная ставка. Это похоже на то, что Тони Старк сказал Пеппер Поттс, когда тот выбрался из пещеры и вернулся домой: "Ладно, каникулы закончились", – так сказал актер о своих перспективах нового появления в супергеройской франшизе.

Но фанаты предполагали, что это означает возвращение звезды к роли Тони Старка – Железного Человека. Во время Comic-Con в Сан-Диего их ошеломили совершенно неожиданным анонсом.

Первое появление Дауни в роли плейбоя и гения Старка произошло в фильме 2008 года "Железный человек". Он открывал вселенную Marvel, над созданием которой работал президент Marvel Studios Кевин Файги. В последующие 11 лет Дауни повторил эту роль в 10 фильмах Marvel. В частности, он появился в таких картинах, как "Железный человек 2", "Железный человек 3", "Невероятный Халк", "Мстители", "Первый мститель: Противостояние", "Мстители: Эра Альтрона", "Человек-паук".Возвращение домой", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

В" Финале" была показана смерть Железного человека. Президент Marvel Studios Кевин Файги отметил в интервью Vanity Fair в декабре прошлого года, что он не заинтересован в том, чтобы вмешиваться в эмоциональный уход Дауни. "Мы сохраним этот момент и больше не будем к нему прикасаться", - сказал тогда Файги о смерти Железного человека.

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