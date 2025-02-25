Неправильное питание может вызвать недосып: что не стоит есть перед сном

Если у вас проблемы со сном, виной может быть питание, особенно если оно включает в себя пищу, содержащую скрытый кофеин, стимулирующий мозг и нервную систему.

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Эксперты рекомендуют таких стимуляторов по крайней мере за два часа до сна из-за их эффекта, вызывающего бодрствование. Однако, поскольку кофеин может задерживаться в организме до пяти часов, было бы разумно избегать его задолго до сна, пишет OBOZ.UA.

Хотя отказаться от напитков с кофеином, таких как чай или кофе, перед сном просто, важно избегать продуктов, содержащих кофеин. Один из них – шоколад, содержащийся во многих десертах.

Сколько кофеина можно употреблять в день

Темный шоколад содержит больше всего кофеина – 43 мг на 100 г, за ним следует молочный шоколад с 20 мг на 100 г, тогда как белый шоколад не содержит его вообще. Для сравнения, средняя чашка кофе содержит более 94 г кофеина.

Эксперты рекомендуют поддерживать потребление кофеина ниже 600 мг в день. Если вы особенно чувствительны к кофеину, вы можете ограничить его еще больше.

Чрезмерное потребление может привести к беспокойству, тревоге, бессоннице, возбуждению, сердцебиению и диарее. Исследование 2013 с участием 12 участников показало, что употребление 400 мг кофеина за шесть часов до сна привело к нарушению сна и сокращению общего времени сна в час.

Есть другие продукты и напитки, содержащие кофеин, которых следует избегать, чтобы хорошо выспаться. К ним относятся:

Кофе (даже без кофеина содержит небольшое количество кофеина)

Чай (включая зеленый)

Энергетические напитки

Кольские орехи

Какао-бобы

Гуарано

Некоторые жевательные резинки.

Всегда проверяйте этикетку еды или напитков, которые вы покупаете, чтобы увидеть, включен ли кофеин в список ингредиентов.

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