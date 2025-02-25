Неправильное питание может вызвать недосып: что не стоит есть перед сном
Если у вас проблемы со сном, виной может быть питание, особенно если оно включает в себя пищу, содержащую скрытый кофеин, стимулирующий мозг и нервную систему.
Эксперты рекомендуют таких стимуляторов по крайней мере за два часа до сна из-за их эффекта, вызывающего бодрствование. Однако, поскольку кофеин может задерживаться в организме до пяти часов, было бы разумно избегать его задолго до сна, пишет OBOZ.UA.
Хотя отказаться от напитков с кофеином, таких как чай или кофе, перед сном просто, важно избегать продуктов, содержащих кофеин. Один из них – шоколад, содержащийся во многих десертах.
Сколько кофеина можно употреблять в день
Темный шоколад содержит больше всего кофеина – 43 мг на 100 г, за ним следует молочный шоколад с 20 мг на 100 г, тогда как белый шоколад не содержит его вообще. Для сравнения, средняя чашка кофе содержит более 94 г кофеина.
Эксперты рекомендуют поддерживать потребление кофеина ниже 600 мг в день. Если вы особенно чувствительны к кофеину, вы можете ограничить его еще больше.
Чрезмерное потребление может привести к беспокойству, тревоге, бессоннице, возбуждению, сердцебиению и диарее. Исследование 2013 с участием 12 участников показало, что употребление 400 мг кофеина за шесть часов до сна привело к нарушению сна и сокращению общего времени сна в час.
Есть другие продукты и напитки, содержащие кофеин, которых следует избегать, чтобы хорошо выспаться. К ним относятся:
- Кофе (даже без кофеина содержит небольшое количество кофеина)
- Чай (включая зеленый)
- Энергетические напитки
- Кольские орехи
- Какао-бобы
- Гуарано
- Некоторые жевательные резинки.
Всегда проверяйте этикетку еды или напитков, которые вы покупаете, чтобы увидеть, включен ли кофеин в список ингредиентов.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как позднее засыпание может повлиять на вашу фигуру.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.