Несколько праздников сразу: что отмечают 6 декабря в Украине

6 декабря православные верующие чтят память Святителя Николая Чудотворца Мирликийского. Именины празднуют Борисы, Григории, Иваны, Макары, Александры и Алексеи.

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В мире отмечают День ВСУ, Пятницу искусственного меха, День рождения микроволновки. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 6 декабря

26 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти Святителя Николая Чудотворца Мирликийского.

День Святого Николая символизирует бескорыстное добро, стремление подарить искру радости и надежды. История праздника начинается после 345 года. Николай нес свое служение в древней Ликии, город Мира (ныне эта местность находится вблизи современного турецкого города Демре) и был епископом в местной церкви.

День Вооруженных Сил Украины отмечают ежегодно 6 декабря, в день принятия 1991 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". Общий профессиональный праздник всех украинских военнослужащих был установлен в 1993 году постановлением Верховной Рады Украины от 19 октября № 3528-XII.

Также в странах мира 6 декабря отмечают:

День независимости Финляндии;

День Конституции Испании;

Национальный день бармен в США.

Исторические события 6 декабря

1240 – Киев был захвачен и разрушен войском монгольского хана Батыя.

1492 – первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.

1637 – произошло Кумейковское сражение между казацким и правительственным речпосполитским войсками, которым завершилось подавление восстания Павлюка.

1768 – в Шотландии напечатано первое издание Britannica, всемирно известное и одну из самых популярных до сих пор энциклопедий.

1877 – изобретатель Томас Эдисон сделал на своем новом фонографе первую запись человеческого голоса.

1921 – подписан англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия обрела независимость.

1991 – созданы Вооруженные силы Украины

2000 – открытый ливерморий (старое название – унунгексий) – химический элемент с атомным номером 116.

Кто родился 6 декабря

1742 – Николя Леблан, французский химик-технолог, разработавший первый промышленный способ получения соды из поваренной соли.

1778 – Жозеф Луи Гей-Люссак, французский физик и химик, автор одного из "газовых законов", изобретатель спиртометра и гидрометра.

1871 – Николай Вороный, украинский писатель, переводчик, поэт, режиссер, актер.

1913 – Николай Амосов, украинский врач, создатель отечественной школы кардиохирургии, академик.

1948 – Юрий Алексеев, украинский ракетостроитель, председатель Государственного космического агентства Украины (2010–2014), Герой Украины.

1996 – Георгий Тарасенко, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

В этот день умерли:

1741 – Витус Беринг, датский мореплаватель.

1805 – Николя Жак Конте, французский художник, аэронавт, изобретатель современного карандаша.

1991 – Ричард Стоун, английский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1984 года.

1993 – Дон Амичи, американский актер, лауреат премии "Оскар".

2014 – Владимир Шинкарук, писатель, композитор, бард-исполнитель.

2016 – Грег Лэйк, английский басист, гитарист, вокалист, автор песен и продюсер. Один из основателей групп King Crimson и Emerson, Lake & Palmer.

2017 – Джонни Голлидей, французский певец и актер.

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