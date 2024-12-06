Несколько праздников сразу: что отмечают 6 декабря в Украине
6 декабря православные верующие чтят память Святителя Николая Чудотворца Мирликийского. Именины празднуют Борисы, Григории, Иваны, Макары, Александры и Алексеи.
В мире отмечают День ВСУ, Пятницу искусственного меха, День рождения микроволновки. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 6 декабря
26 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти Святителя Николая Чудотворца Мирликийского.
День Святого Николая символизирует бескорыстное добро, стремление подарить искру радости и надежды. История праздника начинается после 345 года. Николай нес свое служение в древней Ликии, город Мира (ныне эта местность находится вблизи современного турецкого города Демре) и был епископом в местной церкви.
День Вооруженных Сил Украины отмечают ежегодно 6 декабря, в день принятия 1991 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". Общий профессиональный праздник всех украинских военнослужащих был установлен в 1993 году постановлением Верховной Рады Украины от 19 октября № 3528-XII.
Также в странах мира 6 декабря отмечают:
- День независимости Финляндии;
- День Конституции Испании;
- Национальный день бармен в США.
Исторические события 6 декабря
- 1240 – Киев был захвачен и разрушен войском монгольского хана Батыя.
- 1492 – первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.
- 1637 – произошло Кумейковское сражение между казацким и правительственным речпосполитским войсками, которым завершилось подавление восстания Павлюка.
- 1768 – в Шотландии напечатано первое издание Britannica, всемирно известное и одну из самых популярных до сих пор энциклопедий.
- 1877 – изобретатель Томас Эдисон сделал на своем новом фонографе первую запись человеческого голоса.
- 1921 – подписан англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия обрела независимость.
- 1991 – созданы Вооруженные силы Украины
- 2000 – открытый ливерморий (старое название – унунгексий) – химический элемент с атомным номером 116.
Кто родился 6 декабря
- 1742 – Николя Леблан, французский химик-технолог, разработавший первый промышленный способ получения соды из поваренной соли.
- 1778 – Жозеф Луи Гей-Люссак, французский физик и химик, автор одного из "газовых законов", изобретатель спиртометра и гидрометра.
- 1871 – Николай Вороный, украинский писатель, переводчик, поэт, режиссер, актер.
- 1913 – Николай Амосов, украинский врач, создатель отечественной школы кардиохирургии, академик.
- 1948 – Юрий Алексеев, украинский ракетостроитель, председатель Государственного космического агентства Украины (2010–2014), Герой Украины.
- 1996 – Георгий Тарасенко, участник русско-украинской войны, Герой Украины.
В этот день умерли:
- 1741 – Витус Беринг, датский мореплаватель.
- 1805 – Николя Жак Конте, французский художник, аэронавт, изобретатель современного карандаша.
- 1991 – Ричард Стоун, английский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1984 года.
- 1993 – Дон Амичи, американский актер, лауреат премии "Оскар".
- 2014 – Владимир Шинкарук, писатель, композитор, бард-исполнитель.
- 2016 – Грег Лэйк, английский басист, гитарист, вокалист, автор песен и продюсер. Один из основателей групп King Crimson и Emerson, Lake & Palmer.
- 2017 – Джонни Голлидей, французский певец и актер.
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