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Нет толпы туристов: названы самые уютные пляжи в мире

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
660
Нет толпы туристов: названы самые уютные пляжи в мире

В тёплых краях лето не заканчивается никогда. Как и туристы, приезжающие из холодных краев, чтобы отдохнуть от зимы и понежиться на пляже. Но как быть, если вам хочется более уединенного отдыха ?

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В таком случае нужно искать уютный пляж, куда добирается не так много людей. Издание Express опубликовало рейтинг таких мест. Чтобы сформировать список, журналисты использовали такие показатели как количество онлайн-отзывов, сообщений в Instagram и близлежащие удобства.

Playa Mini, Коста-Рика

  • Количество отзывов на TripAdvisor – 45
  • Количество публикаций в Instagram – 1120
  • Количество удобств в пределах одной мили – 0
  • Количество дорог в пределах одной мили – 15
  • Средняя температура воды (ºC) – 28,4

Kaupoa Beach, США

  • Количество отзывов на TripAdvisor – 5
  • Количество публикаций в Instagram – 78
  • Количество удобств в пределах одной мили – 1
  • Количество дорог в пределах одной мили – 7
  • Средняя температура воды (ºC) – 25,5
Нет толпы туристов: названы самые уютные пляжи в мире

Anapai Bay, Новая Зеландия

  • Количество отзывов на TripAdvisor – 46
  • Количество публикаций в Instagram – 216
  • Количество удобств в пределах одной мили – 0
  • Количество дорог в пределах одной мили – 0
  • Средняя температура воды (ºC) – 15,6

Milolii Beach, США

  • Количество отзывов на TripAdvisor – 77
  • Количество публикаций в Instagram – 79
  • Количество удобств в пределах одной мили – 0
  • Количество дорог в пределах одной мили – 3
  • Средняя температура воды (ºC) – 25,5

Pink Beach, Бонайре

  • Количество отзывов на TripAdvisor – 11
  • Количество публикаций в Instagram – 23 201
  • Количество удобств в пределах одной мили – 0
  • Количество дорог в пределах одной мили – 5
  • Средняя температура воды (ºC) – 27,9
Нет толпы туристов: названы самые уютные пляжи в мире

Playa Preciosa, Доминиканская Республика

  • Количество отзывов на TripAdvisor – 11
  • Количество публикаций в Instagram – 23 201
  • Количество удобств в пределах одной мили – 0
  • Количество дорог в пределах одной мили – 5
  • Средняя температура воды (ºC) – 27,9

Praia Do Penedo, Португалия

  • Количество отзывов TripAdvisor – 2
  • Количество публикаций в Instagram – 79
  • Количество удобств в пределах одной мили – 0
  • Количество дорог в пределах одной мили – 1
  • Средняя температура воды (ºC) – 18,3

Cresta de Gallo, Филиппины

  • Количество отзывов на TripAdvisor – 25
  • Количество публикаций в Instagram – 7424
  • Количество удобств в пределах одной мили – 0
  • Количество дорог в пределах одной мили – 0
  • Средняя температура воды (ºC) – 28,2
Нет толпы туристов: названы самые уютные пляжи в мире

Crayfish Beach, Австралия

  • Количество отзывов на TripAdvisor – 0
  • Количество публикаций в Instagram – 101
  • Количество удобств в пределах одной мили – 0
  • Количество дорог в пределах одной мили – 0
  • Средняя температура воды (ºC) – 25,6

Pipe Creek Sand Bar, Багамы

  • Количество отзывов на TripAdvisor – 0
  • Количество публикаций в Instagram – 107
  • Количество удобств в пределах одной мили – 0
  • Количество дорог в пределах одной мили – 0
  • Средняя температура воды (ºC) – 27,2

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