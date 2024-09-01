Нет толпы туристов: названы самые уютные пляжи в мире
В тёплых краях лето не заканчивается никогда. Как и туристы, приезжающие из холодных краев, чтобы отдохнуть от зимы и понежиться на пляже. Но как быть, если вам хочется более уединенного отдыха ?
В таком случае нужно искать уютный пляж, куда добирается не так много людей. Издание Express опубликовало рейтинг таких мест. Чтобы сформировать список, журналисты использовали такие показатели как количество онлайн-отзывов, сообщений в Instagram и близлежащие удобства.
Playa Mini, Коста-Рика
- Количество отзывов на TripAdvisor – 45
- Количество публикаций в Instagram – 1120
- Количество удобств в пределах одной мили – 0
- Количество дорог в пределах одной мили – 15
- Средняя температура воды (ºC) – 28,4
Kaupoa Beach, США
- Количество отзывов на TripAdvisor – 5
- Количество публикаций в Instagram – 78
- Количество удобств в пределах одной мили – 1
- Количество дорог в пределах одной мили – 7
- Средняя температура воды (ºC) – 25,5
Anapai Bay, Новая Зеландия
- Количество отзывов на TripAdvisor – 46
- Количество публикаций в Instagram – 216
- Количество удобств в пределах одной мили – 0
- Количество дорог в пределах одной мили – 0
- Средняя температура воды (ºC) – 15,6
Milolii Beach, США
- Количество отзывов на TripAdvisor – 77
- Количество публикаций в Instagram – 79
- Количество удобств в пределах одной мили – 0
- Количество дорог в пределах одной мили – 3
- Средняя температура воды (ºC) – 25,5
Pink Beach, Бонайре
- Количество отзывов на TripAdvisor – 11
- Количество публикаций в Instagram – 23 201
- Количество удобств в пределах одной мили – 0
- Количество дорог в пределах одной мили – 5
- Средняя температура воды (ºC) – 27,9
Playa Preciosa, Доминиканская Республика
- Количество отзывов на TripAdvisor – 11
- Количество публикаций в Instagram – 23 201
- Количество удобств в пределах одной мили – 0
- Количество дорог в пределах одной мили – 5
- Средняя температура воды (ºC) – 27,9
Praia Do Penedo, Португалия
- Количество отзывов TripAdvisor – 2
- Количество публикаций в Instagram – 79
- Количество удобств в пределах одной мили – 0
- Количество дорог в пределах одной мили – 1
- Средняя температура воды (ºC) – 18,3
Cresta de Gallo, Филиппины
- Количество отзывов на TripAdvisor – 25
- Количество публикаций в Instagram – 7424
- Количество удобств в пределах одной мили – 0
- Количество дорог в пределах одной мили – 0
- Средняя температура воды (ºC) – 28,2
Crayfish Beach, Австралия
- Количество отзывов на TripAdvisor – 0
- Количество публикаций в Instagram – 101
- Количество удобств в пределах одной мили – 0
- Количество дорог в пределах одной мили – 0
- Средняя температура воды (ºC) – 25,6
Pipe Creek Sand Bar, Багамы
- Количество отзывов на TripAdvisor – 0
- Количество публикаций в Instagram – 107
- Количество удобств в пределах одной мили – 0
- Количество дорог в пределах одной мили – 0
- Средняя температура воды (ºC) – 27,2
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