Нет толпы туристов: названы самые уютные пляжи в мире

В тёплых краях лето не заканчивается никогда. Как и туристы, приезжающие из холодных краев, чтобы отдохнуть от зимы и понежиться на пляже. Но как быть, если вам хочется более уединенного отдыха ?

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В таком случае нужно искать уютный пляж, куда добирается не так много людей. Издание Express опубликовало рейтинг таких мест. Чтобы сформировать список, журналисты использовали такие показатели как количество онлайн-отзывов, сообщений в Instagram и близлежащие удобства.

Playa Mini, Коста-Рика

Количество отзывов на TripAdvisor – 45

Количество публикаций в Instagram – 1120

Количество удобств в пределах одной мили – 0

Количество дорог в пределах одной мили – 15

Средняя температура воды (ºC) – 28,4

Kaupoa Beach, США

Количество отзывов на TripAdvisor – 5

Количество публикаций в Instagram – 78

Количество удобств в пределах одной мили – 1

Количество дорог в пределах одной мили – 7

Средняя температура воды (ºC) – 25,5

Anapai Bay, Новая Зеландия

Количество отзывов на TripAdvisor – 46

Количество публикаций в Instagram – 216

Количество удобств в пределах одной мили – 0

Количество дорог в пределах одной мили – 0

Средняя температура воды (ºC) – 15,6

Milolii Beach, США

Количество отзывов на TripAdvisor – 77

Количество публикаций в Instagram – 79

Количество удобств в пределах одной мили – 0

Количество дорог в пределах одной мили – 3

Средняя температура воды (ºC) – 25,5

Pink Beach, Бонайре

Количество отзывов на TripAdvisor – 11

Количество публикаций в Instagram – 23 201

Количество удобств в пределах одной мили – 0

Количество дорог в пределах одной мили – 5

Средняя температура воды (ºC) – 27,9

Playa Preciosa, Доминиканская Республика

Количество отзывов на TripAdvisor – 11

Количество публикаций в Instagram – 23 201

Количество удобств в пределах одной мили – 0

Количество дорог в пределах одной мили – 5

Средняя температура воды (ºC) – 27,9

Praia Do Penedo, Португалия

Количество отзывов TripAdvisor – 2

Количество публикаций в Instagram – 79

Количество удобств в пределах одной мили – 0

Количество дорог в пределах одной мили – 1

Средняя температура воды (ºC) – 18,3

Cresta de Gallo, Филиппины

Количество отзывов на TripAdvisor – 25

Количество публикаций в Instagram – 7424

Количество удобств в пределах одной мили – 0

Количество дорог в пределах одной мили – 0

Средняя температура воды (ºC) – 28,2

Crayfish Beach, Австралия

Количество отзывов на TripAdvisor – 0

Количество публикаций в Instagram – 101

Количество удобств в пределах одной мили – 0

Количество дорог в пределах одной мили – 0

Средняя температура воды (ºC) – 25,6

Pipe Creek Sand Bar, Багамы

Количество отзывов на TripAdvisor – 0

Количество публикаций в Instagram – 107

Количество удобств в пределах одной мили – 0

Количество дорог в пределах одной мили – 0

Средняя температура воды (ºC) – 27,2

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших пляжных курортах Европы, где можно отдохнуть в сентябре.

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