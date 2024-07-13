Незабываемый отдых в Европе: список сел, которые обязательно нужно посетить летом

Самые популярные туристические города страдают от большого и нестабильного потока туристов. Поэтому жизнь и отдых в них превращается в бесконечные очереди, толпы и развалившуюся инфраструктуру.

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Однако в мире есть места, где туризм приносит больше пользы и удовольствия. О них стало широко известно благодаря Всемирной туристической организации, являющейся агентством ООН, рассказал euronews.

Ордино, Андорра

Андорра зажата между Францией и Испанией, высоко в горах. С населением менее 80 тысяч человек она является одним из самых маленьких государств Европы.

Ордино – это средневековый город с живописными каменными домами. Также вас непременно поразят живописные высокогорные озера, национальный парк Сортени и горы. К счастью, там хватает панорамных пешеходных троп и склонов, которые стоит покорить.

Санкт-Антон-ам-Арльберг, Австрия

Высоко в Тирольских Альпах Санкт-Антон-ам-Арльберг – ворота в горнолыжный регион. Однако это не значит, что там нечем заняться летом.

WunderWanderWeg – это прекрасная пешеходная зона, которая состоит из тропы для прогулок босиком, тропы с альпийскими травами и тропы с альпийскими цветами.

Слунь, Хорватия

Большинство туристов направляются на далматинское побережье Хорватии, но на самом деле следует ехать в горные внутренние районы страны. Там вас ждут каскадные водопады и невероятные пляжи на берегу рек.

Город Слунь расположен всего в нескольких минутах езды от знаменитых Плитвицких озер и имеет собственный водоем. А в поселке Расток есть 23 водопада впадающих в реку Корана, вокруг которой стоят традиционные мельницы. Это удивительное зрелище.

Токай, Венгрия

Любители вина обязательно должны посетить исторический венгерский город Токай. Это центр винодельческого района Токай-Хегьялджа, где производят оригинальный напиток Токадзи.

Леричи, Италия

Леричи, на северо-западном побережье Италии, усеяно культовыми красочными постройками. Город получил признание благодаря своей продвинутой голубой экономике.

Здесь расположена Santa Teresa Smart Bay – первая в Италии подводная "живая" лаборатория. Здесь ученые следят за разрушительным подкислением океана, наблюдая за скоростью роста мшанок – водных беспозвоночных животных.

Сортелья, Португалия

От Лиссабона в Порт за последние годы популярность Португалии как туристического направления возросла. Но в стране еще много непопулярных городов, которые стоит посетить.

Среди них Сортелья, старинный город, окруженный стенами, сохранивший свою средневековую и ренессансную архитектуру.

Валени, Молдова

Если вы хотите организовать себе идеальный летний отдых, то окунитесь в природные чудеса Молдовы в Валене, деревне на юго-западе страны.

Вы сможете увидеть стаи пеликанов по пути к дельте Дуная на озере Белло и исследовать природный заповедник Нижний Прут, зарегистрированный во Всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО.

Сигуэнса, Испания

Сигуэнса в центральной Испании известна своей крепостью и Диоцезанским музеем, где хранятся знаменитые произведения религиозного искусства. Но в последние годы он стал застаиваться из-за депопуляции.

Именно поэтому ваше путешествие в этот город будет не только незабываемым, но и чрезвычайно поможет его развитию.

Моркот, Швейцария

Любые фотографии с озера Лугано в Моркоте похожи на красивые открытки. Если взглянуть на них, то становится очевидным, почему этот город стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Шириндже, Турция

Турция часто ассоциируется с пятизвездочными отелями, где все включено, но на самом деле там есть невероятные города, сохранившие свою аутентичную старинную атмосферу.

Город Шириндже на вершине холма был греческой деревней до греко-турецкой войны. Вас непременно поразит его инфраструктура и то, что местные жители передвигаются по узким улочкам исключительно пешком или на лошадях.

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