Никогда не покупайте эти авто: владельцы назвали самые плохие для пользования модели

Нет лучшего индикатора качества при покупке авто, чем отзывы водителей, уже испытавших лично определенную модель. Это наиболее незаангажированные оценки, к тому же сформированные на опыте длительного использования машины.

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Именно такие отзывы собирает американский сервис Consumer Reports, который формирует на их основе рейтинги и списки потребительских товаров. Как пишет издание GoBankingRates, недавно эксперты сервиса составили список автомобилей, которыми их пользователи остались недовольны.

Чтобы сформировать этот список, водителям задали единственный вопрос: "Если бы у вас была возможность, купили бы вы или взяли в лизинг эту же машину снова?" Всего в опросе приняло участие более 330 000 владельцев легковых автомобилей, внедорожников, грузовиков и минивэнов.

В результате был составлен рейтинг неудовлетворенности потребителей. В него вошли автомобили с наименьшим процентом довольных владельцев. Возле каждой модели указано количество водителей, которые приобрели бы такую же машину еще раз. У всех рейтинг удовлетворенности составляет менее 50%.

Infiniti QX50 – 25% Volkswagen Taos – 38% Nissan Sentra – 39% Kia Sorento Hybrid – 42% Nissan Kicks – 44% Kia Seltos – 45% Mercedes-Benz C-Class – 46% Kia Forte – 47% Volkswagen Jetta – 47% Nissan Altima – 48%

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