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Никогда не покупайте эти авто: владельцы назвали самые плохие для пользования модели

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
297
Никогда не покупайте эти авто: владельцы назвали самые плохие для пользования модели

Нет лучшего индикатора качества при покупке авто, чем отзывы водителей, уже испытавших лично определенную модель. Это наиболее незаангажированные оценки, к тому же сформированные на опыте длительного использования машины.

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Именно такие отзывы собирает американский сервис Consumer Reports, который формирует на их основе рейтинги и списки потребительских товаров. Как пишет издание GoBankingRates, недавно эксперты сервиса составили список автомобилей, которыми их пользователи остались недовольны.

Чтобы сформировать этот список, водителям задали единственный вопрос: "Если бы у вас была возможность, купили бы вы или взяли в лизинг эту же машину снова?" Всего в опросе приняло участие более 330 000 владельцев легковых автомобилей, внедорожников, грузовиков и минивэнов.

В результате был составлен рейтинг неудовлетворенности потребителей. В него вошли автомобили с наименьшим процентом довольных владельцев. Возле каждой модели указано количество водителей, которые приобрели бы такую же машину еще раз. У всех рейтинг удовлетворенности составляет менее 50%.

  1. Infiniti QX50 – 25%
  2. Volkswagen Taos – 38%
  3. Nissan Sentra – 39%
  4. Kia Sorento Hybrid – 42%
  5. Nissan Kicks – 44%
  6. Kia Seltos – 45%
  7. Mercedes-Benz C-Class – 46%
  8. Kia Forte – 47%
  9. Volkswagen Jetta – 47%
  10. Nissan Altima – 48%

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