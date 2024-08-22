Никогда не покупайте эти авто: владельцы назвали самые плохие для пользования модели
Нет лучшего индикатора качества при покупке авто, чем отзывы водителей, уже испытавших лично определенную модель. Это наиболее незаангажированные оценки, к тому же сформированные на опыте длительного использования машины.
Именно такие отзывы собирает американский сервис Consumer Reports, который формирует на их основе рейтинги и списки потребительских товаров. Как пишет издание GoBankingRates, недавно эксперты сервиса составили список автомобилей, которыми их пользователи остались недовольны.
Чтобы сформировать этот список, водителям задали единственный вопрос: "Если бы у вас была возможность, купили бы вы или взяли в лизинг эту же машину снова?" Всего в опросе приняло участие более 330 000 владельцев легковых автомобилей, внедорожников, грузовиков и минивэнов.
В результате был составлен рейтинг неудовлетворенности потребителей. В него вошли автомобили с наименьшим процентом довольных владельцев. Возле каждой модели указано количество водителей, которые приобрели бы такую же машину еще раз. У всех рейтинг удовлетворенности составляет менее 50%.
- Infiniti QX50 – 25%
- Volkswagen Taos – 38%
- Nissan Sentra – 39%
- Kia Sorento Hybrid – 42%
- Nissan Kicks – 44%
- Kia Seltos – 45%
- Mercedes-Benz C-Class – 46%
- Kia Forte – 47%
- Volkswagen Jetta – 47%
- Nissan Altima – 48%
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