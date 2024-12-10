Никогда не выходит из моды: Дженнифер Лопес показала новый вариант 'голого маникюра'

Певица и актриса Дженнифер Лопес – одна из самых последовательных звезд в вопросах красоты. Она нечасто экспериментирует с макияжем, прическами и маникюром, и при этом остается законодательницей мод в этой сфере.

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Одним из ее фирменных приёмов было и остается нюдовое покрытие ногтей. Звезда только временами меняет некоторые нюансы. И недавно она продемонстрировала более глянцевый и прозрачный финиш, перекликающийся с трендом на сияющие бесцветные блески для губ. Фото маникюра опубликовал в своем Instagram нейл-стилист певицы Том Бачик.

Мастер и его клиентка давно пришли к выводу, что оптимальным является оттенок лака, который почти идеально соответствует тону кожи. То, что это работает, Джей Ло продемонстрировала во время церемонии IndieWire Honors 2024 в начале декабря. Она надела на торжество платье с высоким горлом цвета шампанского, сшитое из металлизированной ткани. Нюдовый маникюр с удлиненными ногтевыми пластинами дополнил этот наряд идеально.

Бачик, похваставшийся результатами своей работы, также опубликовал пошаговую инструкцию, как воспроизвести маникюр, как у Дженнифер Лопес. Для начала нужно придать ногтям совершенную коническую форму. Далее настает время нанести лак, максимально соответствующий тону кожи, а затем покрыть его блестящим прозрачным финишем. Последним шагом должно стать увлажнение кутикулы подходящими средствами для ухода. Бачик советует попробовать нанести масло для лица – оно работает очень эффективно и может оказать чудодейственное влияние также на кожу пальцев.

Блестящий нюдовый маникюр эксперты называют одним из главных трендов зимы 2024-2025. Убедитесь сами, как хорошо он работает на любой форме и длине ногтей. Также его любят за нежный и элегантный вид.

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