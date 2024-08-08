Николь Кидман появилась в Париже в трендовой юбке 2024 года. Фото

Николь Кидман всегда являлась не только известной актрисой, но и примером для модниц со всего мира. Она часто поражает людей своим безупречным вкусом, непринужденным гламуром и изысканным стилем.

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Недавно звезда появилась на мероприятии Omega в Париже, посвященном Олимпийским играм 2024 года. Там она продемонстрировала самую трендовую юбку этого сезона.

Николь Кидман, австралийская актриса, известная своей элегантностью и непревзойденным стилем, снова поразила своих поклонников и модных критиков. Событие под названием "Ее время", которое состоялось в Omega House, имело целью привлечь внимание к женскому стилю и Николь Кидман была почетным гостем в этого вечера.

Николь появилась в миди-юбке А-силуэта из габардина от Valentino, демонстрируя великолепный вкус и умение выбирать наряды, подчеркивающие ее утонченную фигуру.

Также она выбрала белый кроп-топ с короткими рукавами и дополнила образ бело-красными босоножками Charles & Keith и часами Omega De Ville Prestige. Несмотря на простоту наряда, она выглядела невероятно изысканно и современно.

Стоимость ее наряда составила около 5700 долларов. Этот образ стал настоящим олицетворением трендов сезона, подчеркивая одновременно элегантность и современность.

Особенно зрителей и экспертов поразила юбка звезды из плотной ткани, которая благодаря своей объемной форме и ретро-эстетике гармонично объединила классические и современные элементы. Кроме того, ее длина сделала образ уместным для разных случаев, от официальных мероприятий до более неформальных встреч.

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