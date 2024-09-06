Nissan работает над мощным спорткаром: известны первые детали

Прошло более десяти лет с тех пор, как Nissan представил ретроконцепцию IDx, намекая на третий спортивный автомобиль рядом с 370Z и GT-R. Наконец-то появилась предварительная информация о запуске производства новой модели. Компания несколько раз заявляла о возобновлении спорткара Silvia, но теперь официально – Silvia все-таки возвращается.

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В австралийском журнале Drive появилось подтверждение, что спортивный автомобиль официально запущен в производство. Детали рассказало издание Motor1.

Вице-президент Nissan по глобальной продуктовой стратегии Иван Эспиноза поделился хорошей новостью – начался процесс, в основном касающийся начального планирования и ранних стадий разработки. Nissan должен презентовать спортивный автомобиль с электрифицированной силовой установкой к концу десятилетия.

Nissan хочет, чтобы возрожденная Silvia соответствовала нормам выбросов в как можно большем количестве стран, чтобы наращивать производство. Несмотря на то, что спортивные автомобили являются рыночной нишей, а разработка с нуля – дело дорогое, Nissan не объединит усилия с другим автопроизводителем, чтобы ускорить процесс. Вместо того, чтобы следовать маршруту Z4/Supra, GR86/BRZ или Miata/124 Spider, новая Silvia станет результатом разработки исключительно Nissan.

Эспиноза уверен, что компания может участвовать в инженерном процессе самостоятельно, но признает, что проект нуждается в серьезном уровне инвестиций.

Дело в том, что спорткары не так хорошо продаются. Nissan заменил 370Z на Z, и это даже не совершенно новый автомобиль. Понятно, почему компания не желает вкладывать много денег в то, что в конце концов станет нишевым продуктом, когда она уже имеет один (Z) и работает над другим (GT-R).

Выпуск третьего спортивного автомобиля добавляет еще один уровень сложности в непростые времена для Nissan, учитывая потребность электрифицировать модельный ряд. Мы можем только надеяться, что Nissan добьется успеха, учитывая культ Silvia и дефицит доступных спортивных автомобилей.

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