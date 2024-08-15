Nissan создал автомобильную краску, которая поможет экономить топливо: как это будет работать

Японский автогигант Nissan испытывает новый тип краски, что позволит снизить температуру в салоне. Это должно сделать вождение более эффективным и приятным в жаркие месяцы, а также поможет экономить топливо.

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Процесс испытания новой краски начался в ноябре 2023 года. Представители компании Nissan подчеркнули, что результаты просто впечатляющие.

Стало известно, что в новой краске используются так называемые метаматериалы, то есть синтетические композитные материалы со структурой, демонстрирующей свойства, обычно не встречающиеся в природе.

Припаркованный на солнце автомобиль со специальной краской действительно показал меньшее нагревание не только наружной поверхности, но и температуры в салоне. Фактически это означает, что использовать кондиционер в салоне придется реже, что экономит топливо или заряд аккумулятора.

Метаматериал внутри краски содержит две светореакционные частицы, придающие краске свойство рассеивать тепло. Сначала отражаются некоторые инфракрасные лучи солнечного света, производящие тепло, а затем образуются электромагнитные волны, противодействующие солнечным лучам. Это перенаправляет энергию от автомобиля.

Эксперты говорят, что особенная молекулярная структура краски уменьшает передачу тепла на металлический кузов автомобиля и салон. В настоящее время автомобили с новым типом краски находятся на этапе проектирования.

Сусуму Миура, старший менеджер Исследовательского центра Nissan, возлагает большие надежды на краску.

"Моя мечта – создавать "более холодные" автомобили без потребления энергии. Это особенно важно в эпоху электромобилей, когда работа кондиционера летом может оказать значительное влияние на состояние заряда", – подчеркнул специалист.

Инновационный тип краски можно использовать в строительстве, однако есть нюансы: она не имеет прозрачного слоя и может оставлять меловые следы после прикосновения. По словам Миуры, краска продемонстрировала устойчивость к соли, сколам, отслоению, царапинам и тому подобное.

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