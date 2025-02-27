Низкокалорийные, без глютена и сахара: как приготовить панкейки всего из двух ингредиентов

Этот полезный рецепт панкейков идеально подходит для тех, кто хочет снизить потребление сахара или похудеть.

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Десерт быстро и легко готовится, и при этом блюдо полезно для здоровья и содержит всего два ингредиента, пишет OBOZ . UA .

Ингредиенты:

Один спелый банан

Два больших яйца

Любая дополнительная начинка на ваш вкус – черника, йогурт или щепотка корицы.

Также вам понадобится сковорода, столовая ложка, тонкая лопатка и небольшое количество сливочного или растительного масла.

Способ приготовления

1. Начните с очищения банана от кожуры и разомните его в миске, пока не исчезнут большие комочки. Затем разбейте два больших яйца в другую миску и слегка взбейте их, прежде чем вылить в банановое пюре. Перемешайте все до полного подключения.

2. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Вы можете добавить кусочек сливочного масла в сковороду или каплю растительного масла в зависимости от ваших предпочтений. Когда оно нагреется, налейте на сковороду примерно две столовые ложки теста для блинов. Готовьте с одной стороны около одной минуты – край должен начать становиться золотисто-коричневым.

3. Аккуратно тонкой лопаткой переверните блинчик на другую сторону. Готовьте еще одну-две минуты, пока сторона не станет золотисто-коричневой. Вы можете продолжать переворачивать блинчик несколько раз, пока не достигнете желаемого цвета.

4. Эти банановые блины можно хранить в холодильнике несколько дней и легко разогреть в микроволновке с 30-секундными интервалами, пока они не станут теплыми. Хотя такие панкейки могут не обладать таким замечательным вкусом, как свежеприготовленные, они все равно станут вкусной закуской.

Раньше OBOZ.UA рассказывал рецепт самых удачных панкейков, которые получатся у каждого.

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