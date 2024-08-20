Новая Audi RS3 получила стильные изменения внутри салона: как выглядит

Компактный хэтчбек Audi RS3, находящийся сейчас в стадии обновления, был представлен в обновленном дизайне. Немецкий автобренд показал, какие изменения произошли с пятицилиндровым спортивным малышом.

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Как пишет издание Motor1, модель получила переработанную решетку радиатора, более "умные" матричные светодиодные фары с возможностью выбирать схему для дневных ходовых огней. Новый облик RS3, по словам производителя, напоминает Quattro S1 Pikes Peak 1987 года, хотя с этим согласны не все фанаты марки.

Ромбовидный рисунок, который можно заметить на однорамной решетке, повторяется на обновленных воздухозаборниках с вертикальными черными лопастями. Для более агрессивного вида над передним сплиттером разместили три отверстия. Это создает иллюзию более широкого автомобиля. Задние фонари имеют новую графику, а на бампере теперь размещены два боковых вертикальных отражателя, а также третий отражатель, разделяющий пополам диффузор.

Обновилась и линейка цветов, в которых окрашивают кузов Audi RS3. К уже знакомым Green и Kemora Grey присоединились металлизированные Ascari Blue и Progressive Red. Впервые Audi предлагает RS3 в цвете Daytona Gray с матовой отделкой. Решетка радиатора и диффузор, упомянутые ранее, всегда выполнены в черном цвете. Они могут иметь глянцевый блеск или поставляться в более приглушенном матовом варианте.

Стандартные 19-дюймовые авто диски также имеют матово-черную обработку и могут быть заменены на дополнительные литые диски, такие же, как на европейской версии RS3 Performance Edition. Они могут быть матово-темно-серыми или глянцево-черными металлическими с двухцветным дизайном.

Более очевидные перемены произошли внутри. RS3 получила опциональные карбоновые передние сиденья-ковши в стиле BMW M2. Они совмещают кожу Nappa для боковых стоек с микрофиброй для центральной и матовой задней части карбоновой. Обычные спортивные сиденья, обтянутые кожей Nappa.

Еще одно заметное изменение – рулевое колесо. В обновленном дизайне оно имеет плоские верхнюю и нижнюю секции. Руль получил красную отметку на 12 часов и кнопки быстрого выбора для некоторых режимов вождения. Audi также добавила рычажку переключения передач более плоский дизайн вместе с некоторыми красными акцентами для вентиляционных отверстий.

Новый RS3 сохраняет все пять цилиндров двигателя, но при этом не получает дополнительной мощности. В европейской спецификации 2.5 TFSI продолжает выдавать 395 лошадиных сил. Performance Edition, доступный до рестайлинга, соответствовал 401-сильной мощности RS3, которую Audi продает в США.

Однако уже сейчас адаптивные амортизаторы Audi RS3 получили большую чувствительность. Кроме того, инженеры бренда также дополнительно улучшили векторизацию тормозного момента, чтобы обеспечить более высокие скорости прохождения поворотов. Модель стала более послушной даже во время экстремального вождения.

Заказы на обновленный Audi RS3 начнут принимать в конце августа. Цена RS3 Sportback стартует от €66 000. Если вас интересует RS3 Sedan, Audi попросит за него €68 000.

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