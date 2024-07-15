Новая часть 'Пильного Я' побила рекорд: в чем успех анимафильма

Анимационный фильм "Гадкий я" приобрел огромную популярность в международном прокате. Впервые мультик производства Universal Studios и Illumination Entertainment вышел на экраны 14 лет назад – 9 июля 2010 г. в США и 15 июля – в Украине.

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Новая часть приключений Грю и миньонов даже побила рекорд. Эксперты рассказали, в чем успех анимафильма и подсчитали бешеные прибыли, полученные на франшизе.

Рекордные прибыли

"Гадкий я – 4" стал рекордсменом, заработав 88 миллионов долларов в топ-чартах. Сейчас глобальная прибыль анимационного сиквела составляет невероятные 437,8 миллиона долларов.

Недавно мультик стал первой анимационной франшизой в истории, пересекшей отметку в 5 миллиардов долларов.

"Гадкий я – 4"

Режиссером анимационного фильма стал Крис Рено, авторами сценария выступили Майк Уайт и Кен Даурио.

Грю озвучил известный американский актер Стив Карелл, Кристен Виг стала голосом Люси Уайлд, агента Антизлодейской лиги, жены Грю и приемной матери девочек. Главным врагом стал Максим Ле Маль (озвучка Вилла Феррелла) – суперзлодей стремится отомстить Гри и его семье.

Разработка "Гадкого я – 4" началась в сентябре 2017 года, а первый трейлер фильма был опубликован 28 января 2024 года. Премьера фильма в Украине прошла 3 июля 2024 года.

Другой анимационный фильм " Мыслями наизнанку – 2 ", также продолжает набирать высокие рейтинги продаж по всему миру. Только на релизе Disney и Pixar заработали 50,2 миллиона долларов. Международная прибыль в настоящее время составила 777,5 миллионов долларов, что делает его пятым самым кассовым анимационным фильмом всех времен, обойдя "Гадкого я – 3"" "Мыслями наизнанку – 2" уже заработал огромные 1,36 миллиарда долларов – и это единственный релиз 2024 года, достигший отметки в миллиард.

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