Новая фишка iPhone 16 оказалась проблемой: почему пользователи бьют тревогу

Не так уж много времени прошло с момента презентации нового iPhone 16, а пользователи уже массово жалуются на проблемы и неисправности. Владельцы последних моделей отмечают неприятную особенность нового смартфона – речь идет о Camera Control.

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Главное нововведение iPhone 16 не оправдало ожиданий. Эксперты рассказали, почему пользователи бьют тревогу.

Camera Control – клавиша очень хрупкая, поэтому уже после месяца использование может начать западать в сторону.

Пользователи Reddit делятся фотографиями iPhone 16 после того, как гаджеты случайно упали на жесткую поверхность. Кнопка Camera Control разбилась, но есть и хорошая новость – металлический корпус остался совершенно целым.

Например, известный китайский блоггер Хан Лу, опубликовал в социальной сети Weibo свое мнение по поводу кнопки Camera Control в новых iPhone.

"Это действительно самая нелепая и сложная в использовании инновация iPhone в истории, со всяческими случайными нажатиями", – написал блоггер.

Camera Control была изготовлена ​​из закаленного сапфирового стекла. Оно также установлено в смарт-часах Apple Watch. То есть этот тип стекла достаточно жесткий, поэтому его трудно поцарапать, а вот разбивается он легко.

Чехлы, говорят пользователи, от таких повреждений не застрахуют. У большинства чехлов от неофициальных производителей на месте, где должна быть Camera Control, есть обычный вырез, фактически оставляющий незащищенной клавишу. Понадобятся разве что объемные чехлы с толстой рамкой, например, выпускает UAG.

После повреждения Camera Control обычно сохраняет функциональность, то есть считывает нажатие и прикосновение даже с потрескавшимся стеклом. Но следует отметить, что в трещины может попасть вода и проникнуть внутрь к другим компонентам.

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