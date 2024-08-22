Новинка от Chery неожиданно стала клоном Land Rover: фото авто

Китайские производители, в том числе автомобилей, известны тем, что часто копируют европейские и американские товары. Поэтому сказать, что обновленный Chery Tiggo 7 Sport, оказавшийся буквально клоном Land Rover, стал шоком вряд ли можно.

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Как пишет Car News China, в продажу модель поступит в сентябре, и она уже появилась у дилеров. Те, кто ее уже видели, в один голос сравнивают Tiggo 7 Sport с британским люксовым внедорожником.

Особенно это сходство заметно спереди. Сетчатая решетка радиатора выглядит почти как у Land Rover. Этому способствуют конструкция воздухозаборника, узкий бампер и защитная пластина. Дневные ходовые огни тоже похожи на огни Range Rover Evoque.

Еще одна особенность – хоть модель и получила название Chery Tiggo 7, версия Sport не слишком связана с другими автомобилями с именем Tiggo 7. Автомобиль значительно ближе к Chery Tansuo 06, который за границей известен как Jaecoo J7.

По обеим сторонам оба автомобиля имеют скрытые дверные ручки и они оснащены багажниками на крыше. Однако Tiggo 7 Sport больше ориентирован на городских пользователей, в то время как Tansuo 06 предназначен для езды по бездорожью.

Внутри оба автомобиля почти идентичны. Chery Tiggo 7 Sport имеет плавающую приборную панель и большой экран информационно-развлекательной системы. Вдобавок он оборудован массивным селектором привода и сквозным кондиционером.

Подробности о силовой установке Chery Tiggo 7 Sport пока не разглашаются, но ожидается, что автомобиль будет оборудован так же, как и Tansuo 06. Это означает, что он будет иметь турбированный двигатель 1,6 T с максимальной мощностью 145 кВт и крутящим моментом. до 290 Нм. Двигатель совмещается с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Ожидается, что цены на новинку составят около 100 000 юаней (14 000 долларов США).

Следует отметить, что Chery является партнером по совместному предприятию Jaguar Land Rover в Китае. В этом может крыться причина такого поразительного сходства.

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