Новинка от Subaru стала самым быстрым WRX всех времен: как выглядит

Subaru – бренд, являющийся олицетворением японской надежности и комфорта. Недавно автогигант представил новинку, ставшую самым быстрым WRX всех времен. Эту уникальную модель также называют Project Midnight.

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Subaru утверждает, что это самый быстрый гоночный автомобиль WRX от Subaru Motorsports USA. В сочетании со значительным увеличением мощности, авто оснащено всеми видами аэродинамических обновлений, говорят эксперты.

Subaru WRX: характеристики

Subaru WRX имеет 2-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 670 лошадиных сил и крутящий момент 921 ньютон-метр. Автомобиль весит легче серийного WRX.

Кузов из углеродного волокна также оборудован всеми видами аэродинамических обновлений. Лицевая панель имеет крылья и массивный передний спойлер, сливающийся с агрессивно расширенными колесными арками, создавая широкий вид кузова.

Заднее антикрыло представляет собой существенно модифицированную версию того, что используется на раллийном автомобиле Subaru USA. Он ездит на специальной подвеске, специально настроенной для асфальта, и использует 18-дюймовые колеса со сликами для сцепления.

Вероятно, вы вспомните видео Subaru Gymkhana 2020 с Тревисом Пастраной. Экипаж Vermont SportsCar использовал его как источник вдохновения для Project Midnight. Эксперты обещают, что вскоре чемпион по ралли-кроссу и бывший пилот Формулы-1 Скотт Спид будет устанавливать новые рекорды за рулем Subaru WRX.

"Subaru Motorsports USA и команда Vermont SportsCar создали настоящего зверя. Когда управляешь автомобилем, широкие шины, а колея и геометрия придают уникальное ощущение и невероятное сцепление", – отметил Спид.

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