Новинки украинского кино: 3 фильма, которые вас не оставят равнодушным

Украинский кинематограф радует новинками, предлагая зрителям эмоциональные, напряженные и глубокие истории. Все эти фильмы объединены одной темой — судьбами наших соотечественников, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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OBOZ. UA предлагает обзор 3 отечественных лент 2025 года, которые не забудутся и попадут в список ваших любимых картин.

"Дочь" – история о выживании в оккупации

Фильм рассказывает о 17-летней Ольге, страдающей нарушениями слуха. Девушка вынуждена отправиться в дом отца в Буче. В это время российские военные захватывают город, и семья оказывается в смертельной ловушке.

Борьба за выживание, страх и надежда переплетаются в этой драме, отражая трагические реалии войны.

"Дом за стеклом" – психологический триллер с элементами детектива

У главной героини, талантливого архитектора Виктории, после вечеринки бесследно пропадает дочь. В ходе следствия девушку обвиняют в распространении наркотиков, и теперь Виктории нужно не только найти дочь, но и доказать., что она невиновна.

"Серые пчелы" – философская драма о жизни в серой зоне

Действие фильма разворачивается на Донбассе, в наше время. В небольшом селе, оказавшемся между линиями фронта живут два человека, бывшие шахтеры – Сергей и Пашка. Они уже привыкли к постоянной опасности, но их жизнь резко меняется с появлением российского снайпера.

Фильм затрагивает темы выживания, дружбы и морального выбора, в условиях войны.

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