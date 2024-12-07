Новогодние фильмы для настроения: что обязательно нужно посмотреть в декабре

Декабрь – это месяц, когда хочется погрузиться в атмосферу тепла, уюта и предпраздничного настроения. Лучшим способом почувствовать приближение Нового года является просмотр любимых новогодних фильмов, которые дарят магию, наполняют верой в чудеса и возвращают в детство.

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Они не только создают праздничную атмосферу, но и помогают отдохнуть от ежедневной суеты. В этой подборке OBOZ.UA – лучшие фильмы, которые станут идеальным дополнением к зимним вечерам.

Принц на Рождество (A Christmas Prince, 2017)

Романтический фильм об отпуске, рассказывающий об Эмбере, молодой журналистке, которую отправляют освещать королевскую семью в вымышленной стране Альдовия. Находясь там, она раскрывает тайну о принце Ричарде, который должен наследовать трон.

Эмбер обнаруживает, что влюбляется в Ричарда, но возникают осложнения, когда она справляется со своими журналистскими обязанностями и растущими чувствами к принцу.

Фильм режиссера Алекса Замма – классический "королевский роман" с праздничным фоном.

Рождественский принц породил два продолжения: Рождественский принц: Королевская свадьба (2018) и Рождественский принц: Королевский малыш (2019).

Наша маленькая тайна (Our Little Secret, 2024)

Романтическая комедия о двух бывших, которых сыграли Линдси Лохан и Иен Гардинг, вынужденные провести Рождество вместе после того, как узнают, что их нынешние партнеры являются родными братьями и сестрами.

В фильме рассматриваются темы возрожденных отношений и личной борьбы, а героиня Лохан сталкивается с ситуацией "перетягивания каната" между прошлым и настоящим.

Фильм режиссера Стивена Герека сочетает юмор с эмоциональными моментами, предлагая более обоснованный подход по сравнению с традиционными праздничными фильмами. История, которая изначально называлась Merry Exmas, была переименована, чтобы отразить ее более подробный фокус на отношениях, а не только на Рождество.

Любовь на Рождество (Christmas in Love, 2018)

Романтическая комедия о маленьком городке, где происходят волшебные перемены во время праздников. Главная героиня, Эми (Лорен Глисман), работает пекарем в семейной кондитерской, известной своим рождественским печеньем.

Когда в город приезжает успешный бизнесмен Джек (Брендон Рукс), он планирует модернизировать местные предприятия, которые ставят под угрозу традиционный бизнес Эми. Однако со временем Джек влюбляется в Эмми, и их история развивается на фоне праздничной атмосферы, наполняющей сердца героев теплом и надеждой. Рождество в Вашингтоне (Christmas in Washington, 2021)

Трогательная рождественская комедия 2021, которая перенесет вас в праздничную атмосферу столицы США. Фильм рассказывает о талантливой дизайнере интерьеров Эмили, которая получает задачу украсить посольство к Рождеству. Но все усложняется, когда она сталкивается с новым послом, не слишком верящим в рождественские чудеса.

Лучшее. Рождество. В жизни! (Best. Christmas. Ever! 2023)

Праздничная комедия от Netflix, в которой переплетаются семейные отношения и попытки восстановить дружбу. Фильм полон тепла и юмора, а также показывает важность искренности в отношениях и ценность дружбы.

В центре сюжета — история двух давних подруг: Джеки (Бренди Норвуд), которая ежегодно пишет о своих успехах в праздничных письмах, и Шарлотты (Гизер Грэм), стремящейся доказать, что "идеальная" жизнь Джеки — лишь фасад.

Неожиданное совместное празднование Рождества становится испытанием обеих женщин, но также открывает возможность примирения. Под рождественским небом (Under the Christmas Sky, 2023)

Романтическая драма от Hallmark, вышедшая в 2023 году. Фильм рассказывает об астрофизике Кэт, которая готовилась к своему первому полету в космос, но из-за несчастного случая ее мечта разрушилась.

Во время вынужденного отпуска она начинает работать в планетарии, где знакомится с щепетильным, но добрым Дэвидом. Вместе они создают выставку к Рождеству, а в процессе сердца сближаются. Главные роли исполнили Джессика Паркер Кеннеди и Райан Пиви.

Дух Рождества (The Christmas Spirit, 2022)

Это драматический фильм 2022 года, рассказывающий о девушке по имени Фейт, возвращающейся домой после трагической смерти отца. Она оказывается перед выбором: завершить образование или взять на себя руководство служением отца. Героиня переживает тяжелый период, но неожиданный гость помогает ей справиться с болью и обрести новый смысл в жизни.

Пережить Рождество (Surviving Christmas, 2004)

Комедия, режиссером которой стал Майк Митчелл. В центре сюжета — одинокий миллионер Дрю Летам (Бен Аффлек), решающий арендовать обычную семью на праздники, чтобы не встречать Рождество в одиночестве. Он предлагает значительную сумму денег семье Валко, чтобы они согласились сыграть его близких.

Разворачивающиеся необычные события превращают традиционное празднование в ряд комических ситуаций. Лента наполнена юмором, рождественской атмосферой и неожиданными жизненными уроками.

Семейный обмен (Family Switch, 2023)

Это американская комедийная семейная лента 2023 года, рассказывающая о необычных приключениях семьи Уокеров. После таинственного события в планетарии родители и дети меняются телами. Теперь подросткам приходится брать на себя ответственность взрослых, а родителям – погрузиться в мир подростковой юности. Фильм исследует семейные отношения, роли и ответственность, подавая это в легкой и юмористической манере. Лента является хорошим выбором для семейного просмотра, ведь сулит веселые приключения и трогательные моменты.

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