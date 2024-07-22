Новый фильм-катастрофа 'Смерчи' грандиозно стартовал в прокате: трейлер

В украинский и мировой прокат вышло продолжение фильма -катастрофы 1996 года "Смерч" – лента "Смерчи". И создатели уже могут утверждать о кассовом успехе своего детища.

Видео дня

Картина с Дейзи Эдгар-Джонс, Гленом Пауеллом и Энтони Рамосом в главных ролях собрала за первый уикенд 123,2 млн долл., пишет издание Variety. Из них 80,5 млн. долл. – на американском рынке. Больше всего денег из остальных стран картине принесли Великобритания (5,5 млн долл.), Мексика (2,5 млн долл.), Австралия (2 млн долл.) и Франция (1,9 млн долл.). При этом в Китае старт "Смерчей" можно считать провальным – здесь сборы первого уикенда составили жалкие 2,2 млн долл.

Несмотря на смешанные рецензии критиков, авторы уже могут надеяться, что картина окупится. Производство "Смерчей" обошлось в 155 млн. долларов и лента еще не вышла в прокат в Японии и Корее, где зрители особенно любят этот жанр.

По сюжету фильма-катастрофы, постановщиком которого стал Ли Айзек Чанг, дочь главных героев оригинального "Смерча" Кейт Купер также становится охотницей на смерчи. Вместе с коллегами она оказывается в центральной Оклахоме, когда над ней разворачивается природный катаклизм – по штату проходят многочисленные торнадо.

Кейт (Дэйзи Эдгар-Джонс) и Джарви (Энтони Рамос), как профессиональные метеорологи, пытаются протестировать новую систему предсказания ураганов. А вот их новый знакомый Тайлер (Глен Пауелл) является блогером, снимающим для YouTube опасные ролики из центра стихийных бедствий. На Тайлера работает целая команда, которая передвигается на специально подготовленном автомобиле. Перед лицом стихии таким разным персонажам приходится объединить свои усилия.

Оригинальный "Смерч" с Хелен Хант, Биллом Пекстоном, Кэри Элвесом и Филиппом Сеймуром Хоффманом рассказывал о группе ученых, пытающихся победить самый мощный торнадо за последние десятилетия. В 1996 году он стал большим хитом, собрав почти 500 миллионов долларов в мировом прокате. Это обеспечило фильму-катастрофе второе место в списке кассовых прорывов того года и две номинации на "Оскар" – "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший звук".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в украинский прокат выйдет продолжение фильма Ридли Скотта "Гладиатор" - одной из самых успешных картин 2000 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.