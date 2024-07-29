Новый Porsche Cayenne будет полностью электрическим: как будет выглядеть внедорожник

Porsche Cayenne давно стал символом роскоши и комфорта. Недавно автогигант подтвердил, что четвертое поколение внедорожника будет полностью электрическим.

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Однако современные модели Cayenne третьего поколения с газовым и гибридным двигателем будут продолжать получать настройки и обновления в течение нескольких модельных лет. Эксперты рассказали, чего ожидать от будущего спортивного среднеразмерного SUV премиум-класса.

Новое поколение внедорожника Porsche будет полностью электрическим на той же платформе, что и недавно представленная модель Macan Electric. Генеральный директор Porsche Оливер Блуме отметил, что четвертое поколение установит стандарты в сегменте как электрический внедорожник.

Cayenne EV будет иметь четырехугольные верхние фары в сочетании с нижними фарами дальнего света, спрятанными в панели. Позади будет новая структура сетки с большим прозрачным элементом на задних фонарях, с массивным креплением заднего бампера, который, говорят эксперты, не совсем соответствует серийной спецификации.

Модели Cayenne третьего поколения с газовыми и гибридными силовыми установками получат определенные обновления к 2030 году. Это большй промежуток времени для перекрытия газо-электрического двигателя, чем Porsche допускает для меньших Macan, которые полностью откажутся от своих газовых итераций до 2025 года, оставляя лишь сегодняшние варианты Macan Electric.

Porsche также подтвердил, что комплектации V-8 Cayenne останутся на долгие годы. В релизе утверждается, что "большие технические меры обеспечат готовность двигателя с двойным турбонаддувом соответствовать будущим законодательным требованиям".

Будущий внедорожник Porsche Cayenne Electric четвертого поколения следует ожидать примерно в 2027 году. Вероятно, он позаимствует многое от Macan Electric, который ныне представлен вместе со "старым" газовым двигателем предыдущего поколения.

Настройка PPE Macan EV включает в себя 12-модульную аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт-ч, которая способна питать передние и задние электрические приводные двигатели для полного привода. Комплектации Macan Electric SUV варьируются от 335 до 630 лошадиных сил с запасом хода на электроприводе 500 км на наиболее консервативных моделях.

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