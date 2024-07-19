УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Новый сезон "Эмили в Париже" выйдет меньше чем через месяц: точная дата и свежие кадры со съемок

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
6
Новый сезон 'Эмили в Париже' выйдет меньше чем через месяц: точная дата и свежие кадры со съемок

Сериал "Эмили в Париже" впервые вышел на Netflix в октябре 2020 года и с тех пор успел собрать вокруг себя немало поклонников. Это простая, смешная и романтическая история об американке Эмили, которая приезжает в Париж строить карьеру и искать любовь.

Видео дня

Новый 4-й сезон приключений Эмили выйдет на экраны уже меньше чем через месяц. В сети появились свежие кадры со съемочной площадки.

Сюжет начинается с достаточно стандартной завязки. Эмили Купер (роль которой играет Лили Коллинз), исполнительный директор по маркетингу из Чикаго, получила предложение отправиться в Париж вместо своей руководительницы. Эмили придется учить новую культуру, вливаться в новый коллектив, искать друзей и переживать непростые перипетии в любви.

Новый сезон "Эмили в Париже" выйдет меньше чем через месяц: точная дата и свежие кадры со съемок

Окончание третьего сезона оставило зрителей озадаченными, ведь концовка была открытой.

Платформа Netflix обнародовала официальную дату выхода четвертого сезона сериала. Следует отметить, что съемки начались несколько позже запланированного срока из-за забастовки сценаристов. К работе съемочная группа приступила к концу января 2024 года.

Новый сезон "Эмили в Париже" выйдет меньше чем через месяц: точная дата и свежие кадры со съемок
Новый сезон "Эмили в Париже" выйдет меньше чем через месяц: точная дата и свежие кадры со съемок

С выходом новой части сериала проволочек не будет: первая часть 4 сезона "Эмили в Париже" выйдет на Netflix уже 15 августа, а вторая – 12 сентября.

Новый сезон "Эмили в Париже" выйдет меньше чем через месяц: точная дата и свежие кадры со съемок

Известно, что зрители будут наслаждаться не только видами Парижа – герои поедут в Италию. Да и в целом, по словам сценариста Даррена Стара, в этом сезоне у Эмили будет напряженный график путешествий – от французских Альп до древних площадей Рима.

Новый сезон "Эмили в Париже" выйдет меньше чем через месяц: точная дата и свежие кадры со съемок

Ранее OBOZ.UA публиковал стильные образы Лили Коллинз в новом сезоне "Эмили в Париже".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.