Новый сезон 'Эмили в Париже' выйдет меньше чем через месяц: точная дата и свежие кадры со съемок

Сериал "Эмили в Париже" впервые вышел на Netflix в октябре 2020 года и с тех пор успел собрать вокруг себя немало поклонников. Это простая, смешная и романтическая история об американке Эмили, которая приезжает в Париж строить карьеру и искать любовь.

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Новый 4-й сезон приключений Эмили выйдет на экраны уже меньше чем через месяц. В сети появились свежие кадры со съемочной площадки.

Сюжет начинается с достаточно стандартной завязки. Эмили Купер (роль которой играет Лили Коллинз), исполнительный директор по маркетингу из Чикаго, получила предложение отправиться в Париж вместо своей руководительницы. Эмили придется учить новую культуру, вливаться в новый коллектив, искать друзей и переживать непростые перипетии в любви.

Окончание третьего сезона оставило зрителей озадаченными, ведь концовка была открытой.

Платформа Netflix обнародовала официальную дату выхода четвертого сезона сериала. Следует отметить, что съемки начались несколько позже запланированного срока из-за забастовки сценаристов. К работе съемочная группа приступила к концу января 2024 года.

С выходом новой части сериала проволочек не будет: первая часть 4 сезона "Эмили в Париже" выйдет на Netflix уже 15 августа, а вторая – 12 сентября.

Известно, что зрители будут наслаждаться не только видами Парижа – герои поедут в Италию. Да и в целом, по словам сценариста Даррена Стара, в этом сезоне у Эмили будет напряженный график путешествий – от французских Альп до древних площадей Рима.

Ранее OBOZ.UA публиковал стильные образы Лили Коллинз в новом сезоне "Эмили в Париже".

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