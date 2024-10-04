Новый Subaru Forester рассчитан на абсолютное бездорожье: как модернизировали гибрид

Кроссовер Subaru Forester предпочитают те водители, которые ценят в автомобилях мощность и надежность. Но совсем скоро на рынок выходит шестое поколение модели, которое перевернет представление о ней коренным образом.

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Как пишет издание Top Gear, обновленный Forester отличается свежим внешним видом, слегка переделанным салоном и, вероятно, не менее впечатляющими внедорожными характеристиками. Все благодаря атмосферному, мягкому гибридному оппозитному четырехцилиндровому двигателю и трансмиссии Lineatronic.

Конкретные данные о технических характеристиках пока не приводятся, но журналисты предполагают, что они не будут сильно отличаться от нынешних 148 л. с. и 193 Н-м крутящего момента. Да, это не самые высокие характеристики, но и с ними Subaru Forester считают одной из лучших моделей в своем классе.

Его возможности будут дополнительно поддержаны внедорожными системами, включающими улучшенные версии режима вождения X и контроля спуска с холма. С максимальным дорожным просветом 220 мм и буксировочной нагрузкой 1870 кг Subaru Forester обеспечит уверенное передвижение практически по любой местности.

С точки зрения дизайна новый Forster получает более квадратную переднюю часть с тонкой световой полосой, которая теперь соединяет обе фары, новые глянцевые решетки с дополнительными компонентами и переделанные противотуманные фары. Сходный подход разработчики применили и с другой стороны где разместили еще одну световую полосу находящуюся под небольшим квадратным крылом. Однако остальные экстерьеры по-прежнему выглядят типично для Subaru: массивные шины, много прочной обшивки днища и складки прямо по боковому профилю.

Также речь идет о небольшом обновлении пакета безопасности, который теперь включает в себя улучшенную систему аварийной остановки, которая будет скорее реагировать на опасные ситуации. Ожидается, что новый Subaru Forester поступит в продажу весной.

Ранее OBOZ.UA публиковал подробные фотографии нового кроссовера на базе недорого Volkswagen.

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