Новый 'Супермен' близок к окончанию съемок: когда выйдет фильм

Вскоре фанаты Супермена смогут порадоваться прекрасной новостью. Новый фильм уже на финальной стадии производства и скоро выйдет в прокат.

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Американский кинорежиссер и сценарист Джеймс Ганн представил еще одно обновление о Супермене – ранее известном как Superman: Legacy. Издание Hollywood Reporter узнало детали о новинке и рассказало, когда выйдет долгожданная премьера.

В главной роли сыграет Дэвид Коренсвет, а роль Лоис Лейн получила Рэйчел Броснахен. Процесс производства близится к завершению после шестинедельных съемок в Кливленде.

Директор и сопредседатель DC Studios Джеймс Ганн поделился новостями со своими поклонниками на платформе Threads, где он благодарил Кливленд за гостеприимство.

"#Cleveland – сегодня мы оставляем вас после шести невероятных недель съемок. С того момента, как мы впервые приехали сюда "на разведку" чуть меньше года назад, башня засияла цветами Супермена – и я знал, что это особое место", – написал Ганн.

Режиссер рассказал, что на улицах Кливленда местные жители часто благодарили его за то, что съемки проходят именно в этом городе.

В комментариях Ганн добавил, что у них еще "осталось несколько недель", отметив: "Это долгая съемка… но мы приближаемся к финалу!"

Производство "Супермена" началось в феврале, и это первый полнометражный фильм Джеймса Анна и Питера Сафрана на DC Studios.

Фильм, который станет первым проектом, сосредоточенным исключительно на "Человеке из стали".

Николас Голт сыграет Лекса Лютора, а звезда "Дома дракона" Милли Алкок сыграет роль Супердевушки.

Венделл Пирс (Перри Уайт), Скайлер Гисондо (Джимми Олсен), Сара Сампайо (Ева Тешмахер), Эди Гатеги (Мистер Террифик), Теренс Роузмор (Отис), Энтони Керриган (Метаморфо), Изабелла Мерсед (Девушка- (Гай) Гарднер) и Мария Габриэла де Фариа (Инженер) завершают актерский состав.

"Супермэн" выйдет в кинотеатрах США 11 июля 2025 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что раньше фанаты подвергли критике выбор нового актера на роль Супермена.

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