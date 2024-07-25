Новый ужастик получил восторженные отзывы критиков: о чем Oddity

Фанаты жанра фильма ужасов постоянно находятся в поиске чего-то нового, что могло бы пощекотать им нервы, и желательно без заезженных клише, которые уже никого не пугают. Критики и зрители сходятся на том, что новый ирландский гордёр Oddity отвечает этим высоким стандартам.

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Как выяснил OBOZ.UA, независимая картина, название которой можно перевести как "Странность", рассказывает о слепой женщине по имени Дани. Она обладает способностями медиума и тяжело переживает смерть своей сестры-близнеца. Погибшая была замужем за психиатром и стала жертвой одного из пациентов своего мужа. Главная героиня ленты не может обрести покой из-за подозрений относительно смерти родной души.

Навестить горюющую женщину приезжает ее овдовевший зять Тедди. Дани живет в своем антикварном магазине, вещи в котором защищает очень странным способом. Она накладывает на них проклятия, которые снимает в момент продажи.

Упорный скептик Тедди сначала не верит в способности своей невестки. А потом находит способ использовать их, чтобы узнать больше о гибели своей жены.

На агрегаторе Rotten Tomatoes лента "Странность" получила 96% одобрения от критиков и 89% от зрителей. Многие, посмотревшие хоррор, пишут в соцсетях, давно не видевших ничего страшнее. Они хвалят затейливый сюжет и неожиданные ходы, заставляющие кричать от ужаса.

Режиссером ленты "Странность" выступил Дамиан Маккарти, на счету которого уже есть не один удачный независимый хоррор. Сценарий к картине он написал сам. Главные роли исполнили ирландка Каролин Брекен и валлиец Гвилим Ли.

Премьера картины прошла в рамках фестиваля South by Southwest в марте этого года. Лента получила приз зрителей в программе Midnighter. В американском прокате "Странность" стартовала в июне. На сегодняшний день ее сборы превысили 500 000 долларов. На украинские экраны фильм пока не выходил и в прокатных планах его сейчас нет

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